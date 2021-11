Vanochtend tóch een verrassende, witte wereld: zo zag dat eruit

‘Wat natte sneeuw’ voorspelden verschillende weerdiensten gisteren. Het was dus best een verrassing dat er afgelopen nacht dikke, witte vlokken naar beneden dwarrelden én ook nog eens bleven liggen. Op veel plekken in Nederland kon men vanochtend daarom even genieten van een witte wereld.

Ook moest de vroege vogels aan de slag met de krabber, want het heeft vannacht aardig gevroren.

Witte wereld in Noord-Brabant

De eerste meldingen van sneeuw kwamen vanuit Eindhoven en omstreken. Op social media werden foto’s en video’s van grote sneeuwvlokken en besneeuwde grasvelden in Noord-Brabant gedeeld. Later werd er ook op andere plekken in het land sneeuw gesignaleerd, zoals in Arnhem en Veghel. En daarmee is de eerste sneeuwval van het winterse seizoen een feit.

Voor wie in een regio woont waar er nog niets wits te zien is, niet getreurd: ook de komende dagen komt de temperatuur regelmatig rond of onder het vriespunt. De sneeuw die dan valt, zal (tijdelijk) blijven liggen. Een echt witte, winterse wereld zoals we in februari dit jaar hadden, hoeven we deze week echter nog niet te verwachten.

Steeds minder sneeuw

Dat is ook niet gek, want het aantal dagen met sneeuw dat we hebben wordt ieder jaar minder. Halverwege de vorige eeuw waren er gemiddeld 58 dagen met een ‘afgesloten sneeuwdek’. Dat houdt in dat er ten minste 1 centimeter sneeuw op de grond zichtbaar is. In de periode 1991-2020 kennen we gemiddeld maar 29 dagen met een gesloten sneeuwdek, en zelfs die hoeveelheid halen we tegenwoordig niet meer. Daarom is het best verrassend dat we nu, uitzonderlijk vroeg, al even konden genieten van een witte wereld. Normaal valt na 7 december de eerste sneeuw.



Wat een heerlijke wandeling in de eerste sneeuw ❄❄ pic.twitter.com/E3qJX6dzFe — Esther (@esthertje123) November 27, 2021



Hoe blij wil je me hebben ✅✅🥰🥰#sneeuw pic.twitter.com/QU3ZsnabXu — rianne tamminga (@koev78) November 27, 2021



Niet alleen licht, maar ook sneeuw in Brabant.#صباح_Iلخير #Goodmorning pic.twitter.com/WPJ7YIdUb4 — Anoir Ben – ابو جمال الدين (@Manga187) November 27, 2021



❄️ Opgepast in Brabant! 'Verrassingen' waren niet uitgesloten en dat blijkt: dit is het beeld actueel bij Best, Eindhoven! Zware #sneeuw en verschillende slippartijen, maar er is vooralsnog geen strooi- of schuifwagen te bekennen…

@Rijkswaterstaat @KNMI @ANWB @omroepbrabant pic.twitter.com/ZFpkNG8nLr — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) November 27, 2021