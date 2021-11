Zeker 13 mensen in Nederland besmet met Omicron-variant

Bij dertien reizigers die vrijdag vanuit Zuid-Afrika op Schiphol aankwamen is de Omicron-variant van het coronavirus aangetroffen. Dat meldt het RIVM. Het onderzoek naar alle 61 positief geteste personen is nog niet afgerond waardoor de nieuwe variant mogelijk nog in meer testmonsters wordt aangetroffen. Het is niet bekend hoeveel monsters er zijn onderzocht.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf vanmiddag een toelichting aan de pers op het nieuws. Daarin zei hij onder meer dat er een quarantaineplicht geldt voor mensen die uit zuidelijk Afrika ons land binnenkomen. Hij zei ook dat alle mensen die uit een hoogrisicoland terugkomen in Nederland gebeld worden door de GGD.

Extra maatregelen vanwege Omicron-variant niet uitgesloten

Verder zei minister De Jonge dat hij extra maatregelen niet uitsluit. Of die er komen hangt af van de ernst van de besmettelijkheid van de Omicron-variant, maar daar is nog weinig over bekend. De komende dagen is er overleg in EU-verband.

Het RIVM zei gisteren al dat er vermoedelijk besmettingen met de Omicron-variant waren, maar de definitieve uitslag moest nog volgen.

In totaal zijn 624 passagiers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol arriveerden door de GGD getest op corona. Van hen zitten 61 passagiers die positief testten in isolatie. De Omicron-variant van het coronavirus werd ontdekt in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt deze variant ‘zorgelijk’, maar er is nog niet veel meer duidelijk over Omicron. Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en of de huidige vaccins voldoende werken tegen de nieuwe variant.

Israël sluit grenzen voor alle buitenlanders

Wereldwijd zorgt de nieuwe coronavariant voor bezorgdheid. Meerdere landen, waaronder Nederland, stelde al een vliegverbod in voor Zuid-Afrika. Israël maakte vandaag zelfs bekend zijn grenzen voor alle buitenlanders te sluiten.

Tot nu toe dook de Omicron-variant ook op in België, Duitsland en Italië. De mensen die ermee besmet zijn, zijn recentelijk in zuidelijk Afrika geweest.