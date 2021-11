Zuid-Afrikaanse arts: ‘Patiënten met Omicron-variant hebben mildere symptomen’

Mensen die in Zuid-Afrika met de nieuwe variant van het coronavirus, de Omicron-variant, zijn besmet, zijn voorlopig nog niet heel erg ziek. Dat zegt Angélique Coetzee, de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging tegen de BBC. Ook lijkt het erop dat de eerste symptomen van de patiënten anders zijn dan bij andere varianten van het virus.

Coetzee benadrukt wel dat het onderzoek zich nog in een heel vroege fase bevindt. De symptomen zijn volgens haar tot nu toe ongewoon, maar mild. „Patiënten klagen vooral over een pijnlijk lichaam en extreme vermoeidheid. We zien het vooral bij de jongere generatie en minder bij ouderen.” Het zou hierbij niet gaan om patiënten die direct in het ziekenhuis worden opgenomen.

Wel zei Coetzee tegen de Telegraph dat er zorgen bestaan over dat de Omicron-variant oudere mensen met bijkomend lijden, zoals diabetes of hartaandoeningen, harder kan treffen.

Patiënten hadden ongewone coronaklachten

De Omicron-variant kwam begin november voor het eerst op de radar van Coetzee toen er meerdere patiënten met ongewone coronaklachten in haar praktijk kwamen. De meesten waren vooral erg moe, maar hadden geen klachten als smaak- of reukverlies. „Hun symptomen waren heel anders en milder dan de klachten van mensen die ik eerder had behandeld”, aldus Coetzee.

Coetzee is waarschijnlijk de eerste Zuid-Afrikaanse arts die de autoriteiten op 18 november wees op een mogelijk nieuwe variant van het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde de variant als ‘zorgwekkend’ omdat hij mogelijk zeer besmettelijk is.

Vermoedelijk ook besmettingen met Omicron-variant in Nederland

De Omicron-variant dook onder meer in Duitsland, Italië en België op onder mensen die recent in Zuid-Afrika zijn geweest. En ook in Nederland zijn volgens het RIVM vermoedelijk een aantal mensen besmet.

Het gaat om mensen die afgelopen vrijdag vanuit Zuid-Afrika op Schiphol aankwamen. 61 passagiers testten positief op het coronavirus. Later vandaag wordt bekend of het ook daadwerkelijk om de Omicron-variant gaat.

De nieuwe variant van het virus zorgt voor wereldwijde bezorgdheid. Eerder vandaag werd bekend dat Israël voorlopig zijn grenzen sluit voor alle buitenlanders. Ook scherpt het land de quarantaineregels flink aan in de hoop verspreiding van de Omicron-variant te stoppen.