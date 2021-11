Dirk Kuyt gokte op illegale goksite: ‘Soms wel 25.000 euro op één dag’

De pijlen van de politie zijn gericht op oud-voetballers Dirk Kuyt en Wesley Sneijder. De twee, die gezamenlijk meermaals op televisie schitteren als voetbalanalisten, worden er door de politie van verdacht te hebben gegokt op een illegale goksite. Saillant detail: het gaat om de goksite die wordt gekoppeld aan de criminele organisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet S. Dat schrijft het AD. Sneijder ontkent iets met de goksite te maken te hebben. Vooral Kuyt lijkt zich aardig in de nesten te hebben gewerkt.

De twee zijn eerder dit jaar gehoord als getuigen in het onderzoek naar de organisatie van de Haagse drugsbaron Piet S. Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat vooral Dirk Kuyt met forse bedragen een gokje waagde op de illegale site van de criminele bende. Hij legde soms tot wel 25.000 euro per dag in op Edobet, zou blijken uit afgeluisterde gesprekken. De site, waarschijnlijk opgezet door de zoon van Piet S., is inmiddels uit de lucht.

Kuyt: ‘Ik deed het niet voor het geld’

In de verhoren eerder dit jaar heeft Kuyt toegegeven op de site te hebben gegokt. Hij deed dat naar eigen zeggen niet voor het geld, maar „omdat hij het leuk vond om te spelen”. Maar met zulke hoge bedragen spelen? Daarover zegt Kuyt dat hij dat niet deed. Andere (oud)voetballers zouden volgens hem in hetzelfde gokcircuit zitten. Eén daarvan is mogelijk Wesley Sneijder, maar Kuyt noemde tegen de politie geen namen.

Sneijder ontkent zelf gegokt te hebben op de illegale goksite. Hij zegt wel in het verleden benaderd te zijn door mensen die zeiden dat hij schulden had, schrijft de krant. De politie had Sneijder in het vizier, omdat in een van de afgeluisterde gesprekken zijn naam viel.

Hij zou zijn gokschulden niet aflossen, zei een van de afgeluisterde personen. Daarom moesten hij en zijn familie „het ziekenhuis ingetrapt worden”. Na een gesprek met de schuldeisers, waaruit bleek dat hij er niks mee te maken had, heeft Sneijder nooit meer iets van de ze gehoord, zo verklaart hij zelf tegen de politie.

Kuyt zit flink in de problemen

Vooral Kuyt lijkt zich lelijk in de nesten te hebben gewerkt. Niet alleen is gokken op een illegale site strafbaar, ook haalde hij zijn winst op door cash geld aan te nemen op tankstations. Dat heeft alles weg van witwassen, zegt een hoogleraar strafrecht tegen het AD. „Cash geld ophalen bij een tankstation neigt naar de kwalificatie van schuldwitwassen”. Volgens de hoogleraar had hij kunnen weten dat het geld afkomstig was vanuit misdrijven.

In De Telegraaf hebben beide oud-voetballers gereageerd op het nieuws. „Toen ik keihard kon bewijzen dat dit niet waar was, was dit verhaal afgedaan”, zegt Sneijder. Kuyt zegt al een tijdje niets meer met de illegale goksite te maken te hebben. „De periode dat ik gokte via Edobet ligt inmiddels ver achter me. Ik word aan deze tijd liever niet meer herinnerd.”

Eerder dit jaar kwam een voetballer van voetbalclub AZ nog in opspraak omdat hij gokte op wedstrijden in het betaald voetbal. Voetballers mogen niet wedden op wedstrijden. Oud-voetballers wel, maar – net als ieder ander – alleen op legale sites.