Motorrijders doen 11 minuten over rit van bijna half uur; poging tot doodslag

Twee motorrijders hebben een jaar cel tegen zich horen eisen, nadat ze een filmpje online hadden gezet waarin ze met een noodgang van Breda naar Rotterdam reden. De officier van justitie vindt de actie poging tot doodslag en eist een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

De 23-jarige Silab O. en de 25-jarige Ibram M. uit Rotterdam hebben bekend dat zij de motorrijders uit de video waren. Er was ook een derde motorrijder bij, maar die is onvindbaar gebleken. Het drietal filmde hoe ze in augustus 2020 in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden. Een rit van 39 kilometer, waar je normaal 26 minuten over doet, met de auto.

Verdachte motorrijder: ‘Geen gevaar voor anderen’

Op de beelden is te zien hoe de kilometerteller regelmatig boven de 250 kilometer per uur komt. De 277 kilometer per uur wordt zelfs aangetikt. Daarbij halen ze slalommend links en rechts het overige verkeer in. Niet alleen brachten ze daarmee hun eigen leven in gevaar, maar ook die van de andere weggebruikers, stelt de officier van justitie. „Ze namen het levensgevaar op de koop toe.”

Verdachte O. gaf in de rechtbank te kennen dat hij niet het idee had dat hij een gevaar vormde voor anderen. „Ik heb niet het gevoel gehad dat ik geen controle had over de motor”, zei hij. Wel vindt hij het een stomme actie. „We hadden er niet over nagedacht. Het was heel dom.”

Motorrijders zetten beelden per ongeluk openbaar

Almeerder O. maakt altijd beelden van zijn motorritten en deze beelden kwamen per ongeluk naar buiten. „Ik had de beelden per ongeluk openbaar gezet op YouTube. Binnen een paar uur stond het daarna overal. Eigenlijk was het voor mezelf bedoeld”, liet de verdachte weten.

Voorlopig maakt O. helemaal geen motorritten meer, laat staan beelden ervan. Niet alleen zal hij waarschijnlijk een tijdje de cel in moeten voor poging tot doodslag, ook eiste de officier dat beide verdachten hun rijbewijs voor drie jaar inleveren.