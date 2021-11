Honderden mensen doen aangifte tegen Willem Engel – dit is waarom

Nederland lijkt het gehad te hebben met Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid. Een collectieve aangifte is sinds gisteravond al 1200 keer getekend. Er wordt aangifte gedaan van opruiing, verspreiden van medische desinformatie, uitingen met een terroristisch oogmerk, en oplichting.

Volgens initiatiefnemer Norbert Dikkeboom moet het na anderhalf jaar eens klaar zijn met Engel, dansleraar van beroep. „Hij is een buitengewoon storende factor in het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Het is in de loop der tijd alleen maar gekker geworden.”

Willem Engel ‘gevaar voor volksgezondheid’

Daarom lanceerde hij de website aangiftewillemengel.nl, waar mensen een handtekening kunnen zetten onder de aangifte tegen Willem Engel. Dat hebben sinds gisteravond al ruim 1200 mensen gedaan. Dikkeboom wil de website ongeveer twee weken in de lucht houden, voordat de aangifte zal worden ingediend.

Volgens Dikkeboom en aangevers is Willem Engel inmiddels een gevaar voor de volksgezondheid. Dat vanwege het opzettelijk verspreiden van medische onjuistheden, „waarmee de heer Engel angst en verdeeldheid zaait”. Men rekent Engel minstens ‘poging tot zware mishandeling’ toe, omdat hij ook oproept de coronamaatregelen te negeren en juist te knuffelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Genoeg is genoeg, de maat is écht vol. Laten we dit burgerinitiatief tot een succes maken, zodat politie en Justitie een oordeel kunnen vellen over de praktijken (en gevolgen) van Willem Engel#aangiftewillemengel RT=♥️ Onderteken massaal op: https://t.co/eOBnwsTf2R — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) November 22, 2021

‘Terroristisch oogmerk’

Ook zijn de aangevers van mening dat de recente rellen in Rotterdam en elders in het land een indirect gevolg zijn van de opruiing van Willem Engel. Dit „omdat het stelselmatige opruien inmiddels maar een klein vonkje nodig heeft om te leiden tot escalaties”, stellen de aangevers. De aangifte van oplichting is gebaseerd op het veronderstelde misbruik van donatiegelden door Engel.

Engel heeft volgens de aangifte zelfs een terroristisch oogmerk in zijn handelen. „Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse staat afschildert als een dictatuur. Dit heeft een ondermijnend effect op de democratie en vergroot de weerstand tegen de Nederlandse regering. De heer Engel zorgt voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland.”

Engel: ‘Ga nooit over de lijn’

Willem Engel heeft inmiddels gereageerd op de aangifte. Hij zegt dat de aangifte niet gebaseerd is op feiten en daarmee dus vals is en dat er niets strafbaars is gebeurd. „Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn.”