Een psycholoog vertelt: wat te doen bij stress (op werk)?

Stress hebben hoort bij het leven. Gelukkig maar, want stress maakt je scherper en efficiënter. Die korte momenten van stress zorgen ervoor dat we niet verveeld raken en helpen ons beter te presteren. Niks om je zorgen over te maken. Slaat de stress door en houdt de spanning langer aan, dan ervaren we de stress niet meer als prettig en merk je bijvoorbeeld dat je geïrriteerd bent, lusteloze gevoelens hebt en zowel mentaal als fysiek uitgeput raakt.

Het is goed om deze signalen te herkennen en te weten wat te doen als je merkt dat stress niet meer vóór je werkt. Of nog beter: om preventief mee aan de slag te gaan, zodat stress niet de overhand krijgt. Want gelukkig kun je er van alles aan doen om je stressniveau te verlagen.

Wat te doen bij stress?

Pia Linden is psycholoog bij het mentale gezondheidsplatform OpenUp. Daar kun je terecht voor laagdrempelige toegang tot een erkende psycholoog. Linden deelt drie oefeningen die je preventief en op het moment zelf kunt doen om stress te verminderen.

1. Werk met je adem tegen stress

„Het doen van een ademhalingsoefening is één van de meest krachtige manieren om je geest, lichaam en zenuwstelsel te ontspannen en stress te verlagen. Over het algemeen ademen we snel en oppervlakkig, terwijl juist een lange en diepe ademhaling nodig is om te ontspannen”, vertelt Linden.

„Diep in- en uitademen helpt direct om stressgevoelens te verminderen. Ervaar je op dit moment stress? Leg alles aan de kant, al is het voor één minuut, en focus je op je adem. Adem vier seconden in door je neus en adem zes seconden uit door je mond (alsof je ‘f’ zegt). Doe dit voor één minuut (langer kan natuurlijk altijd!) en blijf nog even zitten met je ogen dicht.”

We dagen je uit om deze oefening een maand lang elke dag twee keer te doen. Bijvoorbeeld ‘s ochtends als je wakker wordt en op een moment gedurende de dag om bij jezelf in te checken en stressgevoelens te laten gaan.

2. Check regelmatig bij jezelf in

„We zijn vaak zo druk bezig met onze taken of de waan van de dag, dat we ons niet eens bewust zijn van de stress in ons lichaam”, merkt Linden op. „Het is daarom goed om regelmatig bij jezelf in te checken en jezelf af te vragen hoe het gaat”, gaat ze verder. „Met name als we in een omgeving zijn die veel van ons vraagt, zoals tijdens een belangrijke vergadering op werk, nemen we niet de tijd om even stil te staan. Terwijl we juist dan meer te weten komen over onze persoonlijke stresssignalen en hier vervolgens op kunnen anticiperen.”

Stress verminderen begint bij die bewustwording. „De oefening die daarbij hoort is het dagelijks inplannen van een kleine check-in met jezelf. Vraag jezelf af hoe het gaat, wat je voelt en wat je nodig hebt vandaag.”

Het kan ook helpen om hier een dagboek over bij te houden. Is er misschien een rode draad die je ziet in de momenten waarop je stress krijgt? Waarom is dat? Als je eenmaal weet waar de stress vandaan komt, kun je dat patroon proberen uit te dagen.

3. Ga aan de slag met mindfulness

„Vaak springen onze gedachten van hot naar her; van dingen die zijn gebeurd naar dingen die nog moeten gebeuren. Mindfulness is een krachtige tool die je helpt om die gedachten naast je neer te leggen, je lijf en geest tot rust te brengen en spanningen en stress te verminderen”, legt de psycholoog uit.

„Uit onderzoek blijkt dat je al de gunstige effecten van mindfulness ervaart als je er dagelijks een kwartier de tijd voor neemt.” Door regelmatig mindfulness te beoefenen, verbetert je geheugen, ga je beter met wisselende emoties om en reageer je flexibeler op nieuwe dingen en uitdagende situaties.

„Maar accepteer het ook als die mindfulness-oefening op dit moment even niet voor je werkt. Jezelf hier bewust van zijn, is óók mindful”, legt Linden uit. Het alternatief? Ga dan eens terug naar oefening één en twee. Of ga naar buiten en loop een blokje om. De Griekse arts Hippocrates zei niet voor niets: „If you are in a bad mood, go for a walk. If you are still in a bad mood, go for another walk.”