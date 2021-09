Kabinet wil coronatoegangsbewijs mogelijk ook in horeca, musea en sport

Het kabinet overweegt om het coronatoegangsbewijs breder uit te rollen dan nu het geval is. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge laten weten.

Momenteel wordt het coronatoegangsbewijs al gebruikt voor evenementen, maar ook andere eigenaren of organisatoren van uitjes of activiteiten kunnen vragen om een coronatoegangsbewijs. Zo werden bijvoorbeeld dit weekend duizenden mensen getest om toegang te krijgen tot de Dutch Grand Prix op Zandvoort.

De Jonge is overigens niet heel blij met Zandvoort. Op social media gaan beelden rond waarbij duizenden (geteste of gevaccineerde) mensen door elkaar lopen. „Wat ik zie schuurt met wat de regel is”, zei De Jonge erover.

Coronatoegangsbewijs

Het toegangsbewijs houdt in dat je pas naar binnen mag als je gevaccineerd bent, in het verleden positief bent getest op corona of een negatieve test hebt afgelegd in de afgelopen 24 uur. Daarmee moeten grote coronabrandhaarden worden voorkomen.

Het kabinet is tevreden over het testen voor toegang tot nu toe en wil het daarom verder uitbreiden. Dat liet demissionair zorgminister Hugo de Jonge weten na afloop van de ministerraad van vanmiddag.

Testen voor terrasje

Zo’n coronatoegangsbewijs, met dus een negatieve test of een vaccinatiebewijs, zou moeten worden uitgebreid naar de horeca, in de kunst en cultuur, uitgaansgelegenheden en bij veel meer sportevenementen. Je zou dan dus ook moeten bewijzen dat je geen corona bij je draagt als je een terrasje wil pakken of een middagje naar je favoriete voetbalclub wil. Bij veel sportevenementen wordt een toegangsbewijs al gevraagd.

Het kabinet wil het toegangsbewijs graag breder inzetten omdat nog bijna twee miljoen Nederlanders niet gevaccineerd zijn. De Jonge vindt dat aantal te hoog en daardoor kunnen de IC’s weer overbelast raken.

Coronatoegangsbewijs moet druk op IC verlichten

„Als dit aantal niet omlaag gaat, moeten we de toegangsbewijzen breed toepassen”, aldus de minister. Loopt het aantal gezette prikken snel op, dan wordt er mogelijk afgezien van toegangsbewijzen. Anders gaat het kabinet een wet voorbereiden om het coronatoegangsbewijs vanaf september ook in de horeca, in musea en bij sportevenementen te kunnen inzetten.

Op 14 september zal de ministerraad een definitief besluit nemen over het uitrollen van het toegangsbewijs. Het zou dan op 25 september ingaan. Wel zou dit misschien pas gelden vanaf 75 bezoekers. De dertien bezoekers die op zaterdagmiddag langs de lijn staan bij een lokale voetbalclub zouden in dat geval geen toegangsbewijs nodig hebben.