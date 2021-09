Utrecht wil meer loodgieters, verzorgers en leerkrachten

Mensen die in Utrecht minder dan 40.000 euro per jaar verdienen en een andere baan willen, kunnen zich met behulp van hun gemeente laten omscholen naar een beroep waar nu en in de toekomst veel werk in is. Er is een groot te kort aan onder andere loodgieters, verzorgers en leerkrachten.

Daarom gaat de gemeente Utrecht tot maximaal 7000 euro aan opleidingskosten bijdragen voor 250 Utrechters, die zich willen laten omscholen tot deze beroepen. Ook sectoren zoals de ICT, bouw, techniek en de energietransitie behoren tot kansrijke beroepen, waar veel vraag naar is. Met het initiatief van de gemeente Utrecht, wil de stad tevens werkloosheid voorkomen en krapte in deze sectoren tegengaan.



Onderwijs wordt nieuwe scheidslijn, door het lerarentekort neemt kansenongelijkheid verder toe. Dit kan niet wachten tot er eindelijk een nieuw kabinet is. ⁦⁦@PvdA⁩ roept minister morgen naar de Kamer, investeringen zijn nu nodig. https://t.co/w3oxYKyelW — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) June 28, 2021

„Door nu te investeren in het werk van de toekomst, maakt Utrecht zich klaar voor de uitdagingen van morgen”, zegt wethouder Werk en Inkomen Linda Voortman. „Zo werken we eraan dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de toekomst in balans is.”

Tekort aan loodgieters verdubbeld

Vanaf maandag kunnen Utrechters zich via het Leerwerkloket van de regio Utrecht aanmelden voor persoonlijk advies en begeleiding bij het kiezen van scholing.

In maart van dit jaar werd al duidelijk dat er een groot tekort is aan loodgieters, elektriciens en andere vakmensen. Het tekort aan loodgieters is de afgelopen vijf jaar verdubbeld, van achthonderd toen tot zestienhonderd nu. Dat zei voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tegen NU.nl.



Lijkt me een zeer zinvol alternatief van grote zonneweides op vruchtbare grond. Bouwmaterialen worden onbetaalbaar. Dus laten we ze zelf gaan verbouwen, en tegelijkertijd CO2 vastleggen. https://t.co/iFL04NEbaU — Reinier van den Berg (@weermanreinier) April 16, 2021

Er is niet alleen een tekort aan vakmensen, maar ook aan bouwmaterialen. Al maanden zijn materialen als hout, staal en kunststof amper te verkrijgen. Dat heeft te maken met de coronacrisis, waardoor de productie van deze materialen werd gestaakt of teruggeschroefd. Ook zagen we een toename aan klussers in huis tegenover een tekort aan vakmensen.

Het tekort aan technische beroepen dreigt ieder jaar te groeien met 20.000, als er niet meer jongeren een MBO-opleiding gaan doen in deze sector. Volgens de laatste cijfers staan er momenteel meer dan 15.000 vacatures open in de bouw- en installatiesector. Het ING Economisch Bureau spreekt de zorgen hierover uit op hun eigen website.

Studenten naar meer kansrijke studies sturen

Zo zegt Ceel Elemans van ING Sector Banker onderwijs dat „vandaag opgedane kennis morgen is verouderd”. Volgens hem zou de overheid een rol kunnen spelen, in het stimuleren dat MBO-scholen hun studenten meer naar kansrijke studies ‘sturen’.

„Onderwijsinnovaties laten zien dat we op de goede weg zijn, maar de vraag naar vakmensen groeit sterk. Meer sturing van studenten en intensievere samenwerking tussen MBO en bedrijfsleven is noodzakelijk om meer techniektalent tot ontplooiing te laten komen.”