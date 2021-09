Formule 1 begint: stroom fans komt op gang, boerenprotest in Zandvoort

De Formule-1 fans zijn vandaag niet de enige die al vroeg bij het circuit in Zandvoort te vinden zijn. Terwijl de stroom racefans op gang komt, stelden zo’n tien tractoren zich op langs de toegangsweg richting het circuit. Er was een boerenprotest aan de gang, maar halverwege de ochtend vertrokken de boeren met hun tractors.

De boeren blokkeerden de weg overigens niet met hun trekkers. Ze zijn onder begeleiding van de politie weggevoerd.

Boerenprotest tegen stikstofbeleid

De aanwezigheid van de boeren was om aandacht te vragen voor „het lastige parket” waarin boeren momenteel zitten wegens stikstofrestricties, aldus een van de demonstranten. „We worden op de rem gezet, de vergunningsverlening komt niet meer op gang”, licht zij toe. Eerder protesteerde de agrarische sector ook al vanwege de stikstofcrisis.

Ook zijn de boeren tegen de spoedprocedure die milieubeweging Mobilisation for the Environment (MOB) eerder aanspande tegen de Formule 1-race om stikstof. De race moet „gewoon kunnen”, vinden de boeren.

Ze hebben aangegeven te willen spreken met Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix.



Formule1 zandvoort Duch Grandprix 2021 pic.twitter.com/LorP5VSKKY — Formule 1 Dutch Grand Prix 2021 Zandvoort (@MeteoZandvoort) September 3, 2021



Stikstofuitstoot Formule 1

De spoedprocedure die milieubeweging MOB aanspande om de vergunning van het circuit te laten intrekken, vanwege het hoge stikstofuitstoot van de Formule 1 in Zandvoort, werd door de rechter vorige maand afgewezen.

Volgens MOB zou de uitstoot van de raceauto’s te hoog zijn en grote schade toebrengen aan de natuur rondom het circuit. De rechter schreef in de schriftelijke uitspraak dat er een andere rechtszaak loopt om te onderzoeken of dit inderdaad zo is. De uitkomst hiervan zal pas na de Formule 1-race bekend worden.



Dutch Grand Prix in Zandvoort

De Dutch Grand Prix in Zandvoort zal vandaag dan dus echt gaan beginnen. De laatste keer dat er hier in de hoogste autosportklasse werd geracet, was in 1985. op Op de eerste van de drie racedagen zullen er vrije trainingen zijn, zaterdag is voor de kwalificaties en zondag is de race.

De badplaats maakt zich klaar om 70.0000 toeschouwers op de tribunes te ontvangen. De stroom fans die met de trein naar Zandvoort gaan, is al goed op gang gekomen. „De dienstregeling is goed opgestart.” Dat meldt een woordvoerder van de NS aan het ANP.

