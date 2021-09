Nederland smult (niet) van ‘zeer ernstige’ corona-situatie Urk: 0 positieve tests

Aantal positieve coronatests op Urk: 0. Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen: 0. Coronadoden: 0. Mooi nieuws zou je zeggen. Maar: risiconiveau 4, zeer ernstig.

Nou, zo’n bericht gaat er op social media wel in (of juist niet). De situatie ‘zeer ernstig’ voor Urk geldt op het coronadashboard van de overheid voor de veiligheidsregio Flevoland. Maar toch. Het staat op z’n minst raar als je als Urker specifiek zoekt op coronacijfers in je eigen gemeente van ruim 21.000 inwoners. En het is koren op de molen voor de fanatieke twitteraars die sowieso veel moeite hebben met coronamaatregelen. Maar niet alleen zij.

Laagste aantal vaccinaties op Urk

De mooie coronacijfers met allemaal nullen op Urk valt op tegenover het aantal vaccinaties die op het voormalige eiland tegen het virus worden gegeven. Daarbij scoren de Urkers laag ten opzichte van alle andere delen in Nederland. Op 9 augustus had nog geen 40 procent van de volwassenen een eerste prik gehaald. Nergens anders was het percentage toen zo laag. Volgens een woordvoerster van GGD Flevoland bleven de cijfers achter omdat er veel mensen met een christelijke overtuiging in de gemeente wonen. „Niet alleen met corona, maar ook met andere vaccinaties zie je dat de vaccinatiegraad op Urk achterblijft in vergelijking met de rest van Flevoland.”

Op Urk werd flink geprotesteerd tijdens de avondklok. Ook werd een teststraat in brand gestoken.

Campagne om bevolking te overtuigen

Vooral veel jonge Urkers waren of zijn niet van plan zich tegen corona te vaccineren. GGD Flevoland besloot tot een campagne om hen te bereiken. Dat gebeurt nog steeds, in heel Flevoland overigens.



De corona-voorlichtingbus staat vandaag en morgen in Almere. Heb je een vraag, wil je meer weten over de vaccinatie? Kom langs! Je vindt ons vandaag nog op het Forum in Stad en morgen staan we bij @Windesheiminfo #almerevaccineren pic.twitter.com/qIyXd0u5KH — GGD Flevoland (@GGDFlevoland) September 1, 2021

De provincie was op de Europese coronakaart vorige week net als Noord- en Zuid-Holland ‘rood’. Dat laatste geldt sinds gisteren voor heel Nederland.

Maar goed, 0 coronabesmettingen en ziekenhuisopnames onder Urkers dus. Dat klinkt in ieder geval heel goed. En daarom valt de term ‘zeer ernstig’ bij velen niet goed. Hoewel:



Is iedereen die over Urk tweet blind? Elke persoon kan toch zien op die screenshots dat het risico niveau slaat op de VEILIGHEIDSREGIO en niet op de gemeente?! Het is dus ZEER ERNSTIG in Flevoland en niet perse in de gemeente Urk. pic.twitter.com/0LxBL2CaOU — Luka (@luka_holland) September 2, 2021

Na cijfers Urk: ‘Ophouden met die onzin’

Er wordt inmiddels volop getwitterd over Urk en de mooie coronacijfers. Zo was Tweede Kamer-lid Wybren Haga – die het coronabeleid vanaf het eerste moment altijd onzin heeft gevonden – er als de kippen bij.



Gemeente Urk

Positieve PCR-tests: 0

Ziekenhuisopnames: 0

Risiconiveau: 4 – ZEER ERNSTIG Kunnen we alsjeblieft vandaag nog ophouden met deze onzin?

Stoppen met testen en terug naar normaal!#BelangVanNederland #BVNL @BelangVanNL https://t.co/sIWLrI9UaJ — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) September 3, 2021

Maar niet alleen mensen die het standaard niet eens zijn met de coronamaatregelen, trokken op Twitter van leer. Zangeres Marga Bult bijvoorbeeld, die vorig jaar haar zangcarrière tijdelijk verruilde om coronapatiënten in een verzorgingstehuis te helpen, vond de term ‘zeer ernstig’ gisteren grote onzin. Zij verwijderde haar bericht later, mogelijk omdat zij zag dat het een hele regio betreft.



Het is ook zeer ernstig dat mensen op basis van niets doodsangst wordt aangejaagd. https://t.co/sNG3iRigx7 — Jan Bennink (@JanBenninkCom) September 2, 2021

Anderen vinden Urk en ‘zeer ernstig’ echt niet kunnen of liggen in een deuk.



Kijk nou.. En code 4 zeer ernstig, donkerrood 😳😂😂

En zijn er nu serieus nog mensen die popelen voor derde prik? pic.twitter.com/aOl96vyXTs — Natasha (@Natasha_M_74) September 2, 2021



Kijkt u even mee hoe wij bedonderd worden? En men er massaal in trapt? Als wij stoppen met testen is dit sprookje uit… In Urk 0 positief getesten, 0 ziekenhuisopnamen. Veiligheidsrisico: zeer ernstig!! Wat een leugens!! pic.twitter.com/cPvN0vCPWz — alinda kraake 🚜🚜 (@alindak36) September 3, 2021



Gewoon lachwekkend maar tegelijkertijd zeer ernstig dat we deze onzin accepteren pic.twitter.com/6ZgjSZ4gSw — Paul Visser (@CallingVisser) September 2, 2021

Of gaan ook op andere plaatsen in:



Aantal ziekenhuisopnames Leeuwarden: 0!

Dit is gelijk aan het gemiddelde aantal opnames de afgelopen 7 dgn. Aantal besmettingen 18 Aantal coronadoden 0 Friesland is nu ZÉÉR ERNSTIG!#rivm pic.twitter.com/a5VAnnklyb — Ellen. (@zwervanch) September 2, 2021