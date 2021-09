De nazomer is begonnen: 4 activiteiten om dit weekend te doen

Het eerste weekend van september voelt meestal aan als de officiële aankondiging voor het einde van de zomer(vakantie), maar het ziet ernaar uit dat we dat gevoel nog even kunnen uitstellen. De nazomer is begonnen! We geven je een paar tips voor activiteiten om dit weekend te ondernemen.

Nederland krijgt na een wat teleurstellende zomer, toch nog mooi nazomerweer voorgeschoteld. Vooral zondag wordt een zonnige dag: in het noorden geven de thermometers 20 graden aan en in het zuiden kan het oplopen tot 25 graden. Nog prima weer om wat leuks te gaan doen dus!

4 activiteiten om dit weekend te doen

Het liefst gooien we alles meteen in een strandtas en rijden we regelrecht naar de zee, maar misschien is het voor dit weekend verstandig om Zandvoort toch eens even over te slaan. Niet getreurd, met deze 4 tips gaat het makkelijk lukken om er toch wat leuks van te maken.

1. Roadtrip door eigen land

Heel leuk om op een Bella Vespa Scooter door Toscane te rijden, maar heb je er ooit al eens over nagedacht om de Italiaanse scooter in Nederland te huren? Is weer een keer wat anders dan een fietstocht over de Veluwe. Ga bijvoorbeeld cruisen door het Limburgse heuvellandschap of huur een e-chopper een kies voor een rondje Venlo.

2. Bootje varen

Dit weekend is het hét perfecte weer om nog voor de laatste keer een bootje te huren: het regent niet en je zult ook niet de boot uitbranden door de zon. Plus, het is een mooie afsluiting van de zomer. Een tip is om te kiezen voor een rondvaart in de Binnendieze in ‘s-Hertogenbosch, het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen binnen de muren van stad. Blijf je graag in de buurt van Noord-Brabant, dan kun je ook gaan varen in Nationaal Park de Biesbosch,

3. Picknicken

Natuurlijk zijn we allemaal nog steeds erg blij dat de terrassen weer open zijn, maar dat betekent niet dat het niet leuk is om af en toe eens af te wisselen. Je hoeft ook niet meteen bij het dichtstbijzijnde park je kleedje al uit te rollen; Nederland heeft veel mooie picknicklocaties. Neem eens een kijkje in de Paleistuin in Den Haag bijvoorbeeld. Verscholen tussen Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Archief weten maar weinig mensen van koninklijke tuin af.

4. Activiteiten op het water

Naast een rondvaart is het met dit weer natuurlijk ook leuk om wat actiefs op het water te ondernemen. Ga bijvoorbeeld suppen, dat is een keer wat anders. Je kan suppen door de Amsterdamse grachten of langs het natuurgebied en de stadsmuren van Amersfoort. Suppen niks voor jou? Huur dan een kano en vaar door het natuurgebied de Alde Faenen in Friesland.

