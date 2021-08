Quinsy Gario gaat in hoger beroep tegen schorsing BIJ1: ‘Beschuldigingen ongefundeerd’

Quinsy Gario gaat in hoger beroep tegen zijn schorsing als partijlid van BIJ1. De kunstenaar en anti-racisme-activist noemt de beschuldigingen waardoor zijn lidmaatschap werd ingetrokken ‘ongefundeerd’, meldt dagblad Trouw. Volgens Gario is hem nooit verteld hoe en waarom hij gevoelens van ‘onveiligheid’ veroorzaakte binnen de partij. Ondertussen is er nog steeds mot tussen Gario, de nummer twee op de kadidatenlijst, en partijleider Sylvana Simons.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou als mw Simons volgende week uitgerust is van haar vakantietje, kan ze gelijk haar partijnaam wijzigen in 'Verdeeld1'. Past véél beter.🤣 — Mijnnaamishaas (@Mijnnaamishaas5) July 22, 2021

Daarmee blijft het rommelen bij BIJ1. In juli stapte het bestuur van de Haagse BIJ1-tak op na het vertrek van Quinsy Gario. Dit omdat ze niet langer wilden samenwerken met de landelijke partij. Het onderzoeksbureau heeft inmiddels gesproken met verschillende partijleden die zich ‘onveilig’ zeiden te voelen door Gario.

Sylvana Simons zou een ‘anti-Quinsyhouding’ hebben

Daar kreeg ook Gario een uitnodiging voor, maar zonder een duidelijke vermelding dat de klachten over hem gingen. Zelf dacht hij te gaan spreken met het onderzoeksbureau over over klachten die hij had ingediend over pestgedrag. Volgens hem zou partijleider Sylvana Simons een ‘anti-Quinsyhouding’ hebben.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Best wel ironisch hoe de partij die staat voor gelijkwaardigheid en antiracisme bestaat uit leden die tot op het bot racistisch zijn en mensen met een blanke huidskleur niet gelijkwaardig behandelen.#quinsygario #Bij1 @mariammaslouhi pic.twitter.com/UpLI6UIgNH — Mikey (@ohjazeker) July 30, 2021

Gario bleef tot nu toe stil over zijn schorsing, maar onderstreept met dit nieuws de onenigheid binnen de jonge partij. Medestanders van Gario laten zich horen op sociale media. Zij vinden dat het partijbestuur van BIJ1 vooringenomen gehandeld heeft. Een nieuwe algemene ledenvergadering zou op korte termijn moeten stemmen over een definitieve schorsing van Gario. Cynische reacties over verdeeldheid BIJ1