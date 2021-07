Het rommelt bij BIJ1: na ontslag Quinsy Gario stapt ook Haagse bestuur op

Het rommelt bij BIJ1 en niet zo’n beetje ook. Na het vertrek van Quinsy Gario stapt nu ook het bestuur van de Haagse BIJ1-tak op. Zij willen niet langer met de landelijke partij samenwerken.

In een verklaring laat het bestuur van de Haagse afdeling weten dat het bij BIJ1 om een „giftige interne cultuur gaat”. Iets wat behoorlijk lijkt op de beschuldigingen van activist Quinsy Gario. Klaarblijkelijk lopen de werkwijzen en opvattingen daarover, behoorlijk uiteen.

Na schorsing Quinsy Gario volgt nu bestuur Den Haag

Het Haagse bestuur laat in een verklaring weten dat zij Gario steunen, maar hun besluit los staat van de afgelopen perikelen rondom de activist. De problemen tussen de Haagse en landelijke tak zouden al ver voor Gario’s schorsing zijn ontstaan. De Haagse partijleden schrijven dat de partij „tegenwerkt, wantrouwt en het ontbreekt aan communicatie en transparantie”. Dit alles vormt volgens het bestuur een „ongezonde en onveilige werkomgeving” en daarom stappen ze op.



“In februari bleven de signalen komen. Het bestuur heeft een eerste gesprek met Quinsy gehad over diens functioneren in de partij. Er is gesproken over samenwerking, communicatie en omgaan met elkaar. Op 9 februari is er een sessie met een organisatiecoach.” — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 24, 2021

Het is een zooitje bij BIJ1

Voor wie even gemist heeft wat er allemaal rondom BIJ1 gebeurde, leggen we het even kort voor je uit. BIJ1 is een partij met en een activistisch karakter dat vooral opkomt voor gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. Lijsttrekker is Sylvana Simons en op de tweede plek van de kandidatenlijst stond activist Quinsy Gario. Hij is inmiddels geschorst bij de partij.

De 37-jarige activist liet het daar niet bij zitten en nagelde de partij publiekelijk aan de schandpaal bij talkshow Op1. Volgens hem is het een zooitje bij de partij en toen hij daarvan iets durfde te zeggen, kon Gario zijn spullen pakken.

Quinsy Gario ontslagen en Haags bestuur individueel verder

„Een wespennest”, „onrechtvaardig” en „ongelijkwaardig”, noemde Gario de partij. Daartegenover werd hij juist beschuldigd van „manipulatief en toxisch gedrag”. Daarvan zou de partij sinds november meldingen ontvangen. Na een onderzoek, met „verontrustende bevindingen”, kon Gario vertrekken. De partij claimde dat zestien personen zich niet veilig voelden in de buurt van de activist.

Maar volgens de ontslagen BIJ1-man was het vooral zijn mening die tot zijn ontslag leidde. De klachten tegen de activist waren anoniem, bleek uit het onderzoek. Het bestuur uit Den Haag laat weten dat ze buit BIJ1 om actief blijven. „We gaan als individuen door met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.”