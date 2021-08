Denemarken stopt helemaal met mondkapjesplicht en anderhalve meter

Ga je binnenkort op vakantie naar Denemarken? Goed nieuws! Je hoeft dan geen mondkapje meer op en ook geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Op de laatste plekken in Denemarken waar je nog een mondkapje op moest, is dat niet meer verplicht. Vanaf morgen hoef je geen mondmasker meer te dragen in het openbaar vervoer of op veerboten als passagier zonder zitplaats.

De anderhalve meter-samenleving is al langer gesneuveld in Denemarken. Volgens het ministerie van Verkeer is het logisch dat nu ook de mondkapjesplicht voor staande passagiers wordt geschrapt.

Geen mondkapje, behalve in het vliegtuig

Toch blijft er één uitzondering, namelijk het vliegverkeer. Dit omdat dat ministerie onder internationale regels valt. Zodra je dus landt in Denemarken, kan het mondkapje al snel af. Ga je met de trein via Duitsland? Dan moet je wel je mondkapje op in de Duitse gebieden, maar zodra de trein binnenrijdt in Denemarken, kan het mondmasker af.

Eigenlijk zou de mondkapjesplicht 1 september pas verdwijnen, maar dat is vervroegd omdat het volgens de autoriteiten goed gaat met de volksgezondheid. Het land, waar ruim vijf miljoen inwoners leven, heeft ongeveer 330.000 besmettingen vastgesteld. Daarvan zijn er circa 314.000 genezen verklaard. Volgens de Denen zijn er in totaal zo ongeveer 2560 sterfgevallen te melden door het coronavirus. Veertien coronapatiënten zouden momenteel in zorgelijke toestand verkeren.

Geen anderhalve meter meer verwacht op hogere scholen

Voor het nieuwe collegejaar op universiteiten en hogescholen is ons kabinet van plan de anderhalve meter los te laten. Dat maakten Haagse bronnen – die al voor corona-persconferenties altijd prima op de hoogte blijken te zijn – gisteravond op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daarbij wordt wel gedacht aan aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld een maximum aantal studenten in collegezalen, zo meldde Metro vandaag. Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat als besmette mensen een college bijwonen, er niet direct een heel grote groep kans loopt besmet te raken met het coronavirus.

De coronapersconferentie begint om 19.00 uur. Hij wordt onder meer uitgezonden op NPO 1 en (uitgebreider qua vragen van journalisten na afloop) op Telegraaf.nl. Halverwege de komende maand is er een volgend beslismoment over versoepelingen van de coronamaatregelen.