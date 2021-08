Slecht nieuws voor Joe Biden: zoveelste seksschandaal van zoon Hunter

Hunter Biden, de zoon van Amerikaanse president Joe Biden, maakt er een beetje een zooitje van. Na drugsverslavingen en andere weinig verhullende video’s, duikt nu een video op van de presidentszoon met een prostituee.

The Daily Mail schrijft vandaag over een uitgelekte video van Hunter Biden. Maar liefst drie laptops werden van de presidentszoon gestolen. Alledrie met gevoelig privé-materiaal. Volgens de jonge Biden bedoeld om hem en zijn bekende familie te chanteren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

After four long years, I’m so glad we have a First Family with dignity again https://t.co/pEx00BWAPk — Dan O'Donnell (@DanODonnellShow) August 11, 2021

Hunter Biden imago van drugsverslaving en video’s

De video die The Daily Mail nu naar buiten brengt, is afkomstig uit 2019. Hunter Biden en een prostituee liggen naakt op bed en gebruiken drugs. Maar dit zijn klaarblijkelijk niet de enige beelden die momenteel op straat liggen. De zoon van Joe Biden is nou niet echt de ideale schoonzoon en kwam vaker negatief in het nieuws. Hij worstelt met verslavingen en meerdere video’s van zijn seksuele escapades lekten al uit.

Drie laptops dus, gestolen van de presidentszoon. De eerste laptop viel in handen van journalisten via een reparatiewinkel. De tweede werd door autoriteiten in beslag genomen op een kantoor van een bekende psychiater, Keith Ablow.

De laatste laptop zou gestolen zijn door een groep Russen. Zelf zou de jonge Biden tijdens de diefstal buiten bewustzijn zijn geweest. Hij bazelt in het fragment over twee mannen en een Russische vrouw die hem zouden hebben opgelicht. Dat deden ze volgens hem om hem te kunnen chanteren. Alle computers bevatten volgens de presidentszoon gevoelig en heftig beeldmateriaal. De meest recent gestolen laptop is nog steeds niet terecht. En dat zou wel eens meer onheil voor vader Joe en zoon Hunter kunnen betekenen.

Hunter Biden kunstschilder en leven op de rit

Inmiddels claimt de jonge Biden met zijn carrière als kunstschilder de boel op de rit te hebben. Bij de eerste veiling van zijn schilderijen rekent hij op een bedrag van een half miljoen per schilderij. Daarover ontstond ook al ophef. De kunstindustrie wordt vaak gebruikt om geld wit te wassen. „Een perfect mechanisme om steekpenningen naar de president door te sluizen”, sprak een adviseur van Barack Obama uit.