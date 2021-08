Dit jaar een slechte zomer qua weer? Nee hoor, zeggen experts

Veel mensen beoordelen de zomer van 2021 als slecht, terwijl de temperatuur juist warmer werd gemeten dan normaal. Gemiddeld over het land scheen de zon zo vaak als je ongeveer kan verwachten in het Nederlandse weer en ook kregen we landelijk een gemiddelde hoeveelheid regen.

De zomer begon met warm weer in juni, maar zwakte de maanden daarna af. Tijdens de zomervakantie zagen we steeds vaker buien. Sombere en vrij koele dagen begonnen het weerbeeld te domineren.

Gewend geraakt aan warm weer door voorgaande zomers

Het negatieve oordeel over het zomerweer komt ook door de lokale wateroverlast en overstromingen in Limburg deze zomer. De laatste jaren zijn we gewend geraakt aan zonnig en warm weer, waardoor het lijkt alsof we dit jaar een slechte zomer hebben.

In een eerder interview deze week zei meteoroloog Yannick Damen van Weeronline al tegen Metro dat we in de toekomst te maken zullen hebben met meer patronen in het weer. Er zullen vooral extreme weersomstandigheden gaan komen aldus de weerman. „Door klimaatverandering stijgt de temperatuur op de noordpool harder dan op de evenaar, aangezien het ijs smelt. Dat heeft weer invloed op de straalstroom, een sterke wind die in de hoogte waait. Door de veranderingen in de straalstroom, zien we meer patronen ontstaan in het weer. Een voorbeeld daarvan is een hele droge zomer, zoals de vorige jaren, of juist een wisselvallig patroon, zoals dit jaar.”

Vooral in juni warm zomerweer

Hoewel de warme dagen de hele zomer van de partij waren, kwam de echte zomerse warmte vooral tot uiting in juni, in de eerste twintig dagen van deze maand. Maar liefst elf van zeventien zomerse dagen, die deze zomer tot nu toe telt, werden genoteerd in de eerste achttien dagen van juni. In het zuiden en oosten kwam het zelfs tot een regionale hittegolf. Op 17 juni kwam het tot de eerste en vooralsnog enige officiële tropische dag van 2021.



De beste zomer ooit dit jaar. Geen zweet over mijn rug sijpelen en het allerlekkerste is dat ik nog geen dag benauwd ben geweest. Maar toch verlang ik weer naar de winter ☃️☃️☃️ — Jolanda (@Josie_Born_1968) August 20, 2021

Gemiddelde zomer

Alhoewel augustus in het teken staat van wisselvallig weer, verloopt de Hollandse zomer tot dusver vrij gemiddeld, aldus Damen. „Afgelopen zomers zijn heel extreem geweest, als je bijvoorbeeld kijkt naar die hittegolf vorig jaar in augustus, waarbij we in 8 dagen temperaturen hadden van rond de 30 graden. Het jaar daarvoor werd het zelfs 40 graden.”

Te zien is dat er deze zomer gemiddeld over het land iets meer neerslag valt dan normaal, maar de regionale en lokale verschillen waren immens groot. Zo zijn er gebieden die al meer dan 300 mm neerslag hebben gemeten, waaronder in Limburg, maar er zijn ook regio’s waar minder dan 200 mm is gevallen.