Kijkers boos op Christina Curry na scheldwoorden in ‘De alleskunner VIP’

Tijdens het TV-programma ‘De alleskunner VIP’ krijgen dertig verschillende BN’ers, bijzondere opdrachten. Ieder spel valt één BN’er af en degene die overblijft is de alleskunner. Tijdens één van de spellen ging het echter niet zo goed bij Christina Curry, en dat was te horen in het taalgebruik van het model. Kijkers zijn niet te spreken over de scheldwoorden die de dochter van Patricia Paay uitkraamde tijdens de uitzending.

Bekijk hier het desbetreffende fragment

Boze scheldwoorden

Bij de opdracht streed Christina tegen 3 anderen. De opdracht was dat ze met twee krukjes de finishlijn moest bereiken. Het addertje onder het gras: je mocht je grond niet aanraken. Bij Christina ging het in de eerste meters al mis; ze struikelde over het krukje en moest het spel verlaten.

Christina was al geïrriteerd omdat haar team nog niet had gewonnen, dit incident schoot dan ook in het verkeerde keelgat. Op dat moment kwam het scheldarsenaal naar buiten, verschillende scheldwoorden en vervloekingen komen voorbij. Christina trapt uit woede ook nog tegen een prullenbak aan. Daarna komt het model bij zinnen. „Toen werd ik een beetje link. Dus sorry daarvoor. Oeps”, zegt ze tegen de cameraman.

Afvaller

Bijna 600.000 kijkers stemden vrijdagavond af op de eerste aflevering van De Alleskunner VIPS. Hieraan doen in totaal dertig BN’ers mee, onder andere Jody Bernal, Roy Donders, Charly Luske en dus ook Christina Curry doen mee aan het programma.

Christina mag volgende week nogmaals meedoen in een strijd tegen mede-afvallers Nance Coolen, Rutger van Barneveld en Evelien de Bruijn.

Onder vuur door woordkeuze

Christina ligt flink onder vuur door haar tirade. Twitter, Instagram en Facebook stroomt vol met reacties. Veel kijkers zijn vooral boos over haar gebruik van het K-woord.

Anderen richten zich op de programmamakers en vragen zich af waarom de scheldwoorden niet zijn gecensureerd of vervangen door piepjes.



JEETJE!! Ik hoop dat Christina Curry of wie dan ook in haar familie nooit in aanraking komt met K. Als dat wel gebeurt dan hoop ik dat ze oprecht spijt heeft van het gescheld met K. #dealleskunner — ⭕ Leetje ⭕ (@Leetje72) August 20, 2021



Gisteren stond #dealleskunner aan bij mijn patiënt op afdeling oncologie. Komt daar een Christina Curry voorbij die een keer of zes met kanker loopt te schelden omdat ze van een krukje af dondert. Behoorlijk pijnlijk. Niet die val hoor, maar ik zag iets breken in mijn patiënt. — britt lauret (@brittlauret) August 21, 2021



Sommige mensen kunnen tegen hun verlies. Sommige zijn Christina Curry. #dealleskunnervips Dit had best wat piepjes kunnen gebruiken#weesgeenchristina — Debby dk (@debbydekam) August 20, 2021



SBS6 was even vergeten het vocabulaire van Christina Curry eruit te piepen 😨 #DeAlleskunner — Dennis Gerritsen (@GerritDennissen) August 20, 2021



Anders vloek je de hele boel bij elkaar omdat je een spelletje verliest bij #dealleskunner Even serieus? #christinacurry — Esther (@esthernl) August 20, 2021