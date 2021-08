Kermis Almere ontruimd na bestorming en vechtpartijen

De kermis in Almere is vrijdagavond eerder gesloten nadat er chaos uitbrak op het terrein. Grote groepen jongeren braken door de hekken heen en bestormden het terrein. Ook waren er verschillende vechtpartijen. Het kermisterrein werd hierop ontruimd.

Volgens getuigen zou het gaan om een bestorming van 100 tot 150 jongeren.

Kermis was vol

Wegens de coronamaatregelen is er een maximale capaciteit vastgesteld voor de kermis. Er mogen 900 man tegelijk op de kermis. Om dit te handhaven, stonden er hekken rondom het terrein en was er een aparte ingang en uitgang.

Aan de achterkant van een attractie vonden de jongeren een zwakke plek in de hekken. Zij wilden graag naar binnen en bestormden het terrein.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Almeerse kermis eerder dicht nadat jongeren het terrein bestormen. #almere pic.twitter.com/j0MyTrerXT — 1Almere (@1Almere) August 20, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De hele tijd breken mensen door de hekken, vecht partijen op de kermis in Almere, kermis is 1,5 uur eerder gesloten, diep triest voor de kermisondernemers… #almere #esplanade #kermis @OmroepFlevoland @almere pic.twitter.com/4hZ6u2kVKD — Koen (@Koenr1989) August 20, 2021

Te weinig beveiliging

Op de beelden is te zien dat een handhaver het hek weer dichtmaakt. Maar dit was dweilen met de kraan open, deze werd weer open gebroken. Een kermisexploitant zegt tegen 1Almere dat dit niet de eerste keer was dat de handhavers werden genegeerd en er binnen werd gedrongen op de kermis. Dit was wel de eerste keer dat het in deze getalen gebeurde.

Een andere kermiswerker zegt tegen 1Almere dat er ongeveer 6 man beveiliging was. Tegenover 150 jongeren is dat te weinig, zegt 1Almere. Volgens de exploitant zijn er bij de kermis van vanavond, de laatste avond, mogelijk meer beveiligers aanwezig en mogelijk ook ME.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kermisexploitant baalt dat kermis @almere eerder dicht moet omdat de veiligheid in gevaar kwam nadat jongeren het terrein door de hekken binnendrongen. Te weinig politie en bewaking. Morgen zwaardere veiligheidsmaatregelen verwacht. pic.twitter.com/QHUP24q2p3 — 1Almere (@1Almere) August 20, 2021

Kermis verpest

De exploitant vertelt dat de jongeren op deze manier de kermis verpesten voor zichzelf, maar ook voor de exploitanten. „ Iedereen komt hier om een gezellig avondje te hebben. En als mensen dan zulke capriolen gaan uithalen, dan verpest je het voor jezelf en voor de exploitanten. We hebben 1,5 jaar stilgelegen en moeten onze kosten terughalen. Dat wordt dan verpest door zo’n avond.”

Ook de Almeerse Gemeenteraadslid Koen Bokhorst was ter plaatse op de kermis. Hij kwam van een koude kermis thuis toen hij het terrein niet op kon wegens de bestorming.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.