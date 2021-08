Tesla komt met huishoudrobot, wat kan ‘ie allemaal?

Binnenkort kan een robot van Tesla taken overnemen waar een mens geen zin in heeft, of die gevaarlijk zijn. Als alles volgens plan gaat is het eerste prototype van de mensachtige robot volgend jaar klaar voor gebruik. Dat kondigde Tesla-topman Elon Musk vandaag aan tijdens een AI-event van het bedrijf.

Te zien is dat de heuse Tesla-bot net als mensen vijf vingers aan zijn handen heeft. Het uiterlijk bestaat uit een zwart-wit androgyn silhouet. Volgens Musk is Tesla „zeker het belangrijkste roboticabedrijf ter wereld”. Dit omdat „de auto’s van Tesla halfbewuste robots op wielen zijn, met een boordcomputer speciaal voor autonoom rijden”, aldus Musk. Volgens de rijkste man ter wereld is het logisch dat de robot in een „humanoïde vorm” wordt gegoten.

Tesla komt met huishoudrobot

De Tesla huishoudrobot zal ongeveer 1,80 meter lang worden en heeft een scherm als ‘gezicht’. De bot zou in staat moeten zijn om verschillende taken over te nemen, zoals het bevestigen van bouten aan auto’s met moersleutels of het ophalen van boodschappen in de winkel.

Als het aan Musk ligt moet de robot de economie ingrijpend kunnen veranderen, omdat de robot het tekort aan arbeidskrachten zou kunnen aanpakken. Om deze functie te kunnen waarmaken, is het van belang dat de machine niet „superduur” wordt, aldus de miljardair. Wat onder ‘superduur’ wordt verstaan, is nog niet bekend.

Alhoewel de robot vriendelijk is, kun je er in de toekomst ook van weglopen. Zo zegt Musk dat je de bot kunt ‘overmeesteren’.

Robothonden: de toekomst?

Eerder nam de politie van New York (NYPD) een robothond aan, die werd ingezet om informatie te verzamelen. Zo zien we op social media de hond zijn werk doen, nadat een man wordt gearresteerd in New York om onbekende reden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH — gyngy from the block (@1800SPOILED) April 12, 2021

Na een golf van kritiek werd de ‘robo-cop’ teruggestuurd naar de fabrikant, omdat mensen vergelijkingen maakten met scènes uit films of series waar machines de wereld beheersen, zoals de in de serie Black Mirror. De digidog zou de privacy van burgers niet respecteren en het zou de agenten van de New Yorkers vervreemden, aldus The New York Post.

Robot technologie kan gevaarlijk zijn

Er is op dit moment veel kritiek op de veiligheid van de Tesla-technologie. Zo zetten mensen hun vraagteken bij de zelfrijdende auto’s van het concern, die met hulpmiddelen als camera’s en computers op de weg rijden. Er is op dit moment een onderzoek gaande vanuit Amerikaanse veiligheidstoezichthouders, omdat een deel van de Tesla’s met autopilosysteem betrokken waren bij een reeks aanrijdingen.