50 jaar Mc Donalds Nederland, de fastfoodketen door de jaren heen

Feest bij de Mc Donalds! De alom geliefde fastfoodketen bestaat 50 jaar in Nederland. De allereerste locatie van de fastfoodketen kwam in Zaandam. Volgens de Stentor kostte een hamburger toentertijd 3 kwartjes en een frietje 40 cent.

Sindsdien heeft de fastfoodketen zich flink ontwikkeld.

Opening Nederland

Op 21 augustus 1971 opende het eerste Mc Donalds restaurant van Europa, in Zaandam. Naast de hamburger stond ook appelmoes, de McKroket, Kip Superbout en Erwtensoep op het menu.

Ook de friet werd anders bereid: de aardappels voor de frietjes werden toen nog met de hand geschild. Inmiddels worden deze in grote mate geleverd aan de filialen. In 1981 werd de de keten partner van het Ronald McDonald kinderfonds.

Primeurs in de jaren ’80

In de jaren ’80 groeide de keten hard en waren er twee primeurs. In 1986 was de eerste Happy Meal verkrijgbaar, nu nog steeds een geliefd item onder de kinderen. Een jaar later, in 1987 werd de eerste McDrive geopend bij de locatie in Huis ter Heide.

Een item dat terugkwam op de kaart was de McKroket. Deze verdween even van het menu maar maakte in 1999 een comeback. Sindsdien is de burger een vast item op het Nederlandse menu.

Nieuwe inrichting en groener

In 2005 kreeg de uitstraling van de keten een metamorfose. Het rood – gele logo werd ingeruild voor de groen – gele variant die we vandaag de dag allemaal kennen. De restaurants werden rustiger qua kleuren en duurzamer.

De keten werd groener door energie-en waterbesparing. Volgens de site stoten deze vernieuwde restaurant minstens 9 ton minder CO2 per jaar uit.

Hamburgers aan de voordeur

Waar je als klant vroeger toch echt naar het restaurant moest komen, kan je vanaf 2017 je burgers bestellen. Toen startte de test in Amsterdam met het bezorgen van de burgers. Het bezorgen van de maaltijden was een succes, inmiddels heeft de helft van alle restaurant in Nederland een bezorgoptie.

De keten legt de laatste jaren vooral de focus op vegetarische en gezondere opties en wil dit voortzetten.

Nostalgie

Rondom de oude vormgeving en reclames van Mc Donalds hangt veel nostalgie. Veel herinneren zich de oude reclames nog en denken daar met plezier aan terug.

Daarom vind je hieronder een compilatie van de oude Mc Donalds reclames, uit de jaren 1978 t/m 1989.