Schade na valwind Leersum zo groot dat gemeente kabinet om hulp vraagt

In een brief aan premier Mark Rutte vragen de provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hulp van het kabinet bij het herstel van de schade na de valwind. Die schade is zo groot dat het Rijk volgens de gemeente en provincie nu moet bijspringen.

Door het noodweer dat Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen trof raakten er een aantal woningen onbewoonbaar en werd zo’n 730 hectare bos verwoest. „Als luciferhoutjes waren duizenden bomen omgevallen, afgebroken, uit de grond gerukt”, staat er in de brief.

Omvang van herstel te groot voor gemeente

Volgens de opstellers van de brief is de omvang en intensiteit van het herstel te groot voor de gemeente, terreinbeheerders en landeigenaren alleen. Steun van het Rijk is dus gewenst, schrijft de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de website. Burgemeester Frits Naafs nodigt het kabinet uit om zelf te komen kijken naar wat de valwind heeft veroorzaakt. „Wij gaan dan met elkaar in gesprek om te ontdekken hoe we gezamenlijk een toekomstbestendig perspectief voor dit prachtige groene gebied kunnen creëren.”

Gemeente en provincie zien kansen voor de toekomst

Maar de provincie en gemeente zien ook kansen voor de toekomst. Samen met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en getroffen particuliere landgoedeigenaren willen ze zich inzetten voor strategisch bosbeheer, het verhogen van de biodiversiteit, de beperking van wateroverlast en de versterking van het cultuurlandschap. „Daar is alleen wel meer voor nodig dan een bundeling van lokale en regionale inzet; de provincie en gemeente denken dat meerdere ministeries een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het herstel en de herinrichting”, staat er in de brief.

Door het plotselinge noodweer raakten meerdere mensen gewond en huizen liepen ernstige schade op door omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen. Zeker zes huizen werden onbewoonbaar, veel bomen in de omgeving waaiden om en er werden zeker zeven gaslekken gemeld.