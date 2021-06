Veel stormschade in Leersum, zeker zes woningen onbewoonbaar

In Leersum, provincie Utrecht, is enorm veel schade ontstaan als gevolg van noodweer. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is bezig met het controleren van de natuurgebieden in de omgeving om zo gevaarlijke situaties op te lossen. Daarnaast zijn in Leersum zeker zes woningen voorlopig niet bewoonbaar als gevolg van het noodweer.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht hebben de woningen in Leersum ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De bewoners krijgen elders onderdak of moeten zelf iets zoeken. De ravage in de plaats is enorm, aldus de woordvoerder. De schade loopt volgens hem in de miljoenen. „Je weet niet wat je ziet. In een straat zijn bijna alle bomen omgewaaid.”

Gaslekken en gewonden

Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar een ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis. „Je mag van geluk spreken dat er niet meer gewonden zijn gevallen”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook werden zeven gaslekken gemeld. Op sociale media gaan foto’s en filmpjes rond van de ravage die de storm in het dorp heeft aangericht. Er zijn vooral veel bomen ontworteld.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat zaterdag ook samen met natuurbeheerders een rondgang maken door het gebied bij Leersum dat vrijdagmiddag werd getroffen door een enorme windvlaag. Men kijkt of er in de bossen nog gevaarlijke situaties zijn. De gemeente roept bewoners op voorlopig even niet het bos in te gaan.

Informatienummer Leersum

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer hangen in de omgeving van Leersum veel boomkruinen en takken los en zijn bomen instabiel. Hoeveel schade de enorme windvlaag precies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Duizenden bomen zijn vrijdag omgewaaid door het noodweer bij Leersum. Dat is een eerste schatting van Staatsbosbeheer, dat van een „ongekende” schade spreekt. „Op sommige plekken liggen complete bospercelen plat.”

De gemeente inmiddels een telefoonnummer geopend (06-28110575) waar mensen vragen kunnen stellen over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan. Ook kunnen ze terecht bij sport- en cultuurcentrum De Binder, dat dienst doet als opvanglocatie.