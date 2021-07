Roermond dreigt met boetes voor hardnekkige ramptoeristen

De gemeente Roermond dreigt met boetes als kijklustigen rampgebieden blijven opzoeken. Herhaalde oproepen van de gemeente en de veiligheidsregio aan mensen om weg te blijven uit gebieden waar ze niks te zoeken hebben, maken weinig indruk. Nu dreigt de gemeente met het uitschrijven van boetes.

Hoewel een noodverordening van kracht die is bedoeld om ramptoerisme tegen te gaan, was er op de Maasboulevard in de voorstad in Roermond vrijdag de hele dag een grote drukte. Tot ‘s avonds laat waren daar talloze flanerende mensen. Zij waren met auto’s en elektrische fietsen naar de kademuur waren gekomen om met talloze mobieltjes de jachthaven en zichzelf op de gevoelige plaat te zetten. Buurtbewoners ergeren zich groen en geel aan deze „aapjeskijkers”, zoals ze worden genoemd.

Gemeente waarschuwt

Ondanks klachten bij de gemeente werd daar tot nog toe niet tegen opgetreden. Maar zaterdagochtend waarschuwt de gemeente voor boetes. Ook de gemeente ziet dat veel ramptoeristen de kwetsbare gebieden bezoeken, aldus een melding op facebook van de gemeente Roermond. „We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen”, aldus de gemeente. „Er gelden noodverordeningen in meerdere gebieden. Mochten mensen zich hier niet aan houden, kunnen er boetes uitgedeeld worden.”

Inmiddels is er door het Nationaal Rampenfonds een inzamelingsactie genaamd Giro 777 opgezet. Hier kunnen mensen geld doneren voor de slachtoffers van de overstromingsramp. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen euro opgehaald. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft zaterdagochtend laten weten dat het alle hens aan dek is in Midden- en Noord-Limburg. De woordvoerder laat weten erg blij te zijn met de burgerinitiatieven die zijn ontstaan om te helpen met het bestrijden van de wateroverlast.

Hoogwaterpiek Roermond en Venlo

In Roermond en Venlo is de hoogwaterpiek inmiddels aangekomen. Naar verwachting zal deze piek ongeveer twee dagen aanhouden. In deze steden zijn inmiddels veel wegen ondergelopen. Ook klagen mensen in Herten, een stadsdeel van Roermond, dat ze niet meer lopend of met de fiets in het stadscentrum kunnen komen omdat de wegen ondergelopen zijn,