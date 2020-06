Aangifte varkensslachterij wegens onverdoofd verdrinken van varkens

Ook al is 2020 het Chinese jaar van de Witte Metalen Rat, het zou ook zo maar het jaar van het varken kunnen worden. Deze dieren verdienen namelijk meer aandacht, omdat ze helemaal niet goed behandeld worden, volgens Stichting Varkens in Nood.

De stichting heeft daarom vandaag aangifte gedaan van het onverdoofd laten verdrinken van varkens in een bak met heet water van 60 graden. Een slachterij heeft zich daaraan schuldig gemaakt volgens de stichting, die strijdt tegen onnodig leed in de varkenshouderij.

Rapporten

De stichting baseert zich op rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waaruit zou blijken dat van begin 2018 tot en met juni 2019 in de slachterij regelmatig ernstige misstanden plaatsvonden tijdens het slachten van varkens.

Inspecteurs van de NVWA zouden in 2018 en 2019 minstens vier keer zelf hebben zien gebeuren dat de varkens nog levend in het hete bad werden getild, terwijl ze nog bij bewustzijn waren. De dieren waren voordat ze het hete bad in gingen dus niet goed gedood en er werd niet gecontroleerd of de dieren buiten bewustzijn waren, met als gevolg dat de dieren levend werden ‘gekookt’.

De NVWA heeft het slachthuis hiervoor vier keer een boete van 1500 euro opgelegd. Maar dat is volstrekt onvoldoende, zegt Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood. „Die boetes doen op geen enkele wijze recht aan de ernst van de misdragingen. Daarnaast hebben ze geen enkel afschrikwekkend effect, zoals duidelijk blijkt uit de herhaling van de overtredingen.”

Varkens in Nood doet dan ook aangifte bij de politie wegens het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren en omdat boetes volgens hen toch niet helpen. Een jurist van de stichting zegt dat in het bewuste slachthuis „bij herhaling sprake is van structureel, onnodig dierenleed dat voorkomen had kunnen worden”. Het is nog niet bekend om welk slachthuis het gaat.

Camera

Voor Varkens in Nood was de maat begin dit jaar al vol, nadat ze de rapporten van de NVWA hadden opgevraagd. „Van de omschrijvingen van de inspecteurs lopen de rillingen me over de rug”, zei Frederieke Schouten toen. „Het is absoluut onacceptabel dat dieren op zo een gruwelijke wijze aan hun einde komen. De enige oplossing is onafhankelijk cameratoezicht op iedere slachtlijn. En een slachthuis dat dan toch nog meer dan één keer de fout in gaat moet per direct gesloten worden.”

In 2018 bood de organisatie al een petitie aan in de Kamer om cameratoezicht verplicht te maken in slachthuizen.