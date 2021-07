Britney Spears weigert nog te zwijgen: ‘Nog lang niet alles is gezegd’

Het tij lijkt te keren voor zangeres Britney Spears en ze weigert nog te zwijgen over haar leven. Op haar Instagram-pagina uit de popster regelmatig haar frustratie en is volgens haar „nog lang niet alles gezegd”. De zangeres wil van het curatorschap van haar vader af en haalt regelmatig uit naar zus Jamie-Lynn Spears.

In haar strijd rondom het curatorschap van haar vader Jamie, wil Britney Spears niet langer haar mond houden. Volgens haar is ze nog niet „eens in de buurt” van alle dingen die ze nog wil uitspreken over wat haar is aangedaan. Inmiddels heeft Spears een nieuwe advocaat en doet zij aangifte tegen haar vader.

Britney Spears laat zich uit op Instagram

De 39-jarige zangeres getuigde afgelopen maand al met een zeer emotionele verklaring. Ook op haar social media laat ze het er niet meer bij zitten en deelt ze berichten met een duidelijke boodschap. Zo schrijft ze: „Ik schreef in een eerder bericht dat het leven doorgaat. Maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan!!!!”.

„Op dat moment leek mij dat het beste om te zeggen. Maar ik denk dat we allemaal weten dat ik niet alles kan loslaten en volledig verder kan totdat ik alles gezegd heb. En ik ben nog niet eens in de buurt!!!!”, schrijft de zangeres. Spears vervolgt: „Er is mij lang verteld om te zwijgen, maar ik voel eindelijk dat ik ergens kom.”



Britney Spears haalt op Instagram ook uit naar bekenden

De hele Britney-rel speelt al jaren. Sinds Britney’s mentale inzinking in 2008, staat de zangers onder het toezicht van haar vader, Jamie Spears. Haar vader bepaalt hiermee alles over haar leven, zakelijk en privé. De zangeres zweeg lang over het leed dat zij hierdoor ervaart

Daarna volgden, mede door de FreeBritney-beweging, verschillende rechtszaken over het leven van de zangeres. Na dertien jaar wil de popster haar vader ontheffen van zijn machtspositie.

Eerder haalde Britney Spears ook uit naar haar zus Jamie-lynn Spears. De zangeres verwijt haar zus dat zij er in moeilijke tijden niet voor haar was. Daarover schreef ze op haar Instagram: „Er is niks erger dan dat dierbaren dingen over mijn situatie posten, maar er nooit voor me waren.”

Zus Jamie-Lynn was er niet voor Britney

„Hoe durven mensen van wie je het meeste houdt überhaupt iets te zeggen. Probeerden zij mij te helpen in DIE TIJD!!!? Hoe durf je publieke te doen alsof je er NU om GEEFT… Stak jij je hand uit toen ik verdronk?”, schreef Spears over haar zus.

De zangeres blijkt woedend op de acties van haar zus. „Opnieuw.. NEE.. dus als je dit leest en je weet wie je bent.. en je daadwerkelijk het lef hebt om iets over mijn situatie te zeggen, alleen maar om publiekelijk je eigen hachje redden!!”, schrijft ze. „Als je iets post.. stop asjeblieft met de rechtvaardige benadering, terwijl je verre van rechtvaardig bent. Het is niet eens grappig. En heb een fijne dag!!!”



Jamie-Lynn woont in huis van Britney

De Britse The Sun schreef dat Jamie-Lynn Spears in een huis woont, dat gekocht is met Britney’s geld. Het zou gaan om een penthouse in Florida ter waarde van 850.000 euro. Het pand staat op naam van Britney’s bedrijf Bridgmore Timber LLC. De zus beweert echter dat ze nooit geld of iets anders van haar zus heeft aangenomen. Het huis zou eigendom zijn van de hele familie Spears.