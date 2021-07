Zwaarbewapende agenten bij VUmc, ‘wereld van criminaliteit lijkt losgeslagen’

Bij het VUmc, waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries mogelijk ligt, staan zwaarbewapende agenten. De politie is nog met man en macht op zoek naar de dader. Ook is de wijde omgeving rond de Lange Leidsedwarsstraat, waar de schietpartij plaatsvond, afgezet.

Een vrouw die op de nabijgelegen Prinsengracht woont en met haar twee honden buiten was, hoorde vier schoten. Ze zag de schutter wegrennen, langs een terras op de Prinsengracht. „Hij had iets in zijn handen wat hij probeerde te verstoppen, zo leek het.” Ze is in shock, vertelt ze ongeveer anderhalf uur na de schietpartij. „Ik zag iemand op de grond liggen en een vrouw schreeuwde en rende erheen.”

Een vrouw op het terras hoorde de schoten. „Vier minuten later barstte het circus los, met ambulances en politiewagens”, vertelt ze. „Ik ben ben wel klaar met het geweld in de stad, het is gewoon belachelijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zware beveiliging rond locatie VUmc van het Amsterdam UMC. Zeer waarschijnlijk vanwege Peter R. de Vries. pic.twitter.com/3gW5RfKAjt — Jeroen Wetzels (@jeroenwetzels) July 6, 2021

Peter R. de Vries neergeschoten

Getuigen beschrijven de schutter als een tengere, donkere man met een camouflagejas aan. „Hij liep snel voorbij en viel op omdat hij zo gekleed was”, zegt een van hen. „Eerst reageerde ik laconiek op wéér een schietpartij, maar nu ik hoor dat het gaat om Peter R. de Vries beschouw ik het wel als een wake-upcall. Het is nu wel heel dicht bij ons bed. De wereld van de criminaliteit lijkt losgeslagen, de criminelen hebben geen onderlinge regels meer.”

Het schietincident gebeurde rond 19.30 uur in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein. Daar zit de studio van RTL Boulevard, waar Peter R. de Vries vanavond aanwezig was. Er is veel politie op de been en er zijn ook veel omstanders en pers. In de loop van de avond werden ook de eerste bloemen neergelegd op de plaats waar De Vries is neergeschoten.

De misdaadverslaggever is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Persconferentie van Amsterdamse driehoek

Vanavond om 23.00 uur geeft de Amsterdamse driehoek (politie, gemeente en justitie) een persconferentie in verband met het neerschieten van Peter R. de Vries. Dat gebeurt op het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht. Burgemeester Femke Halsema is daar momenteel bijeen met de hoofdofficier van justitie en de politiecommissaris.

Demissionair premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus spreken vanavond in Den Haag met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de schietpartij.

Er is geen nationale crisisstructuur van kracht, zegt een woordvoerster. Het is nog onzeker of het kabinet met een officiële reactie komt na het overleg.