Utrechtse schaapsherder geeft met Lammetjes TV ‘een intiem inkijkje’

Schaapsherder Daniël Versteegh (39) uit Doorn geeft met zijn YouTubekanaal Lammetjes TV „een intiem inkijkje in het leven van een herder”. Zo filmt hij de geboorte van lammetjes en vertelt hij uitgebreid over de verzorging van de dieren in zijn kudde. De herder hoopt dat hij met de beelden vrolijkheid en liefde kan verspreiden in deze moeilijke crisistijd.

Het idee voor Lammetjes TV kwam naar aanleiding van de coronacrisis. „Normaal gesproken hebben we heel veel activiteiten en workshops rondom Schaapskudde Doorn en wegens de coronacrisis kunnen deze niet doorgaan. Ik zag om mijn heen dan heel veel mensen wat gefrustreerd thuis zitten en ik wilde wat liefde en vrolijkheid verspreiden, en zo kwam het idee om Lammetjes TV te gaan maken”, vertelt Versteegh.

Vloggende schaapsherder maakt Lammetjes TV

In de vlogs zie je unieke beelden van de kudde. „Normaal zie je een lammetje pas wanneer hij in de wei loopt na een week of twee, in de video’s zie je al beelden vanaf de geboorte. Je bent er echt bij als kijker en daarmee wil ik ook graag de herderstraditie laten zien. Het voortzetten van de traditie op een moderne manier, en hoe kan dat beter dan met vloggen?”, grapt Versteegh.

De dertiger benadrukt dat dat hij geen professioneel vlogger is. „Ik heb wel eerder video’s gemaakt over bijvoorbeeld het scheren van de schapen maar dat is natuurlijk anders. Ik leer stap voor stap hoe het moet. De kern van de video’s zijn vooral: Kijk eens hoe mooi en lief lammetjes zijn!”

Gezondheid van de dieren staat voorop

De reacties op Lammetjes TV komen aan de lopende band binnen, volgens Versteegh. „Ik zie heel veel mooie reacties van mensen die er blij van worden. Of mensen die zeggen dat ze het rustgevend vinden of complimenten geven. Dat vind ik we heel ontroerend om te lezen.”

„Ik probeer dan ook de video’s zo integer mogelijk te laten. Ik kies de beelden uit op basis van wat ik mooi vind en wat ik wil laten zien. In de video’s doe ik niet anders dan normaal. De gezondheid van de dieren staat altijd voorop bij Schaapskudde Doorn. Het enige verschil is dat ik er nu een camera bij heb”, vertelt de schaapsherder.

‘Sowieso nog twee maanden iedere week een video’

De fans van Lammetjes TV kunnen de komende maanden hun hart ophalen. De komende twee maanden komt namelijk iedere week een video online van Lammetjes TV. Of we daarna nog meer video’s kunnen verwachten, durft Versteegh niet te zeggen. „Dat is compleet afhankelijk van de drukte en of de activiteiten en workshops weer van start mogen.”

Tot die tijd kunnen we in elk geval nog genieten van vrolijke lammetjes in de wei.

Bekijk hier de eerste aflevering van Lammetjes TV: