Vreugde (en tranen) na examenuitslag, ook Amalia met vlag en wimpel geslaagd

10 juni: dé dag van 2021 voor heel veel scholieren. Vandaag hoorden ze namelijk of ze geslaagd zijn. En dat zorgt op sociale media voor heel wat vrolijke foto’s (met vlag), maar ook voor teleurgestelde gezichten. Ook prinses Amalia hoorde vandaag of ze geslaagd is voor haar examen gymnasium, en ja hoor: cum laude. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Zelf reageert ze: „Ik krijg net een belletje dat ik geslaagd ben. Ik wil alle andere geslaagden feliciteren, en de andere leerlingen succes wensen met hun herexamens.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“I just got a call with the news that I passed! I want to congratulate all the other graduates and wish other students the best of luck with their re-examinations and the second period.” – Princess Amalia pic.twitter.com/OcVPV2Nn3H — Dutch Royal Children (@dutchroyalkids) June 10, 2021

Prinses Amalia geslaagd

De prinses verwachtte sowieso al dat ze zou slagen. Zo zei ze bijvoorbeeld op Koningsdag dat ze zich niet veel zorgen maakte. „Ik sta er goed voor. Het is heel veel leren en blokken en op hoop van zegen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb”, zei Amalia lachend.

Amalia is 17 jaar oud en heeft dus net haar middelbare schoolcarrière op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag afgerond. Ze doet dat op een jonge leeftijd, omdat ze een klas heeft overgeslagen. Maar meteen op het WO beginnen? Daar heeft ze niet zoveel trek in. Eerst wil ze ‘de wijde wereld’ verkennen. Maar wat dat dan precies inhoudt, weet ze nog niet. „Het is vooral de gedachte van geen school, wel nog leren, maar niet in de trant van school. Hoewel ik er wel van heb genoten de afgelopen veertien jaar”, zei ze daarover op Koningsdag. „Ik wil een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik over twintig jaar misschien niet meer kan doen.”

Resultaten eindexamens

Naast Amalia deden natuurlijk ook heel veel andere leerlingen in ons land eindexamen. Daar was nog even stress over, want sommige examens waren zoekgeraakt. Vandaag bleek wel dat de leerlingen waarvan een examen zoek is geraakt, die niet over hoeven te doen. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen van drie scholen.

Daar zullen veel leerlingen blij mee zijn, blijkt ook uit de vrolijke foto’s. In sommige gezinnen hangen er zelfs drie (!) tassen aan de stok.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jahoe!!! 💐 🥳 🎉

Jongste zoon is geslaagd met vlag en wimpel!

Kleine jongetjes worden groot! #trots #examenuitslag pic.twitter.com/AFdeFqpyUo — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) June 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook docenten zijn blij: zij mochten veel leerlingen blij maken met goed nieuws. Eén docente zelfs negentien keer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

19 keer mogen uitroepen “Gefeliciteerd! Je bent hartstikke geslaagd!” #feest #trots #examenuitslag #GL #TL Hele klas is geslaagd voor zowel hun GL als hun TL diploma 🍾🥳 (zonder iets weg te hoeven strepen ook nog!) — Anita Smit (@Attapit) June 10, 2021

Maar er zijn ook zij die een herexamen moeten doen: „De vlag moet ff wachten tot na de twee herkansingen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De vlag moet ff wachten tot na de twee herkansingen. Ze had een vak weg mogen strepen, dan was ze alsnog geslaagd. Ze koos er zelf voor om dat niet te doen en te gaan voor een complete eindlijst, zonder onvoldoendes.

Zó trots op dit kind! 💙#examenuitslag pic.twitter.com/BC4syMpaCh — Angela Vos (@voxangel) June 10, 2021