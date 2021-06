Waarom de pitstops van Max Verstappen een stuk langzamer worden (en wat kost hem dat?)

Opschudding in de Formule 1-wereld. En vooral toch ook in het kamp van Red Bull en Max Verstappen. Pitstops worden binnenkort een stuk langzamer en dat is nadelig voor de Nederlandse coureur. Kan het hem zelfs de wereldtitel kosten?

De FIA, de internationale autosportfederatie die de baas is over de Formule 1, gaat pitstops namelijk langzamer maken in het kader van de veiligheid. Formule 1-teams wisselen banden over het algemeen in iets meer dan twee seconden. Er is één team dat het vaak sneller doet: Red Bull van Max Verstappen.

Wereldrecord pitstop

In de zeven races die het huidige seizoen oud is, hebben de Red Bull-mannen de top zes snelste pitstops op hun naam weten te schrijven, waarvan er vier in twee seconden of sneller gingen. De drie snelste bandenwissels komen allemaal op naam van de pitcrew van Verstappen. Die ploeg zette in 2019 al een nieuw wereldrecord neer door de vier banden van Verstappen in een verbluffende 1.82 seconden te verwisselen.

Dat record zal voorlopig wel blijven staan. Niet alleen omdat het zo bizar snel is, maar vooral ook omdat het voorlopig technisch ook niet mogelijk zal zijn. Vanaf de Grand Prix van Hongarije, de elfde ronde van het WK op 1 augustus, zullen pitstops significant langzamer gaan. De FIA stelt strengere regels op voor pitstops.

Wielmoer

Nu is het zo dat monteurs middels een knop op hun ‘wheelgun’, waarmee ze de wielmoer vastdraaien, aangeven wanneer een band vast goed vastzit. Is dit bij alle vier de banden zo, registreert software dat alle wielmoeren goed vastzitten, en kan de auto weer vertrekken. Het verschilt echter per team wanneer een wielmoer echt vastzit en wanneer het sein wordt gegeven. Dat kan tijdwinst, maar volgens de FIA kan het ook onveilige situaties opleveren.

Het gebeurt soms dat een Formule 1-auto de pitstraat wordt uitgestuurd met een loszittend wiel, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Vaak heeft dit te maken met dat de auto te snel wordt weggestuurd door de pitcrew. Om zulke situaties in de toekomst te voorkomen gaat de FIA het pitstopsysteem veranderen.

Software pitstop

De autosportfederatie zorgt ervoor dat alle teams dezelfde software krijgen en voert twee vertragingen in. De eerste treedt op tussen wanneer de monteur aangeeft dat het wiel vastzit en het moment waarop de software zegt dat de band goed vast zit. Deze vertraging is 0.15 seconde, de normale reactietijd van een mens. Een snellere druk op de knop dan dat zou giswerk kunnen zijn. De tweede vertraging, van 0.20 seconde, komt tussen het moment dat de software registreert dat alle banden vastzitten en het moment dat het stoplicht op groen springt.

Het kost elk team dus minimaal drieënhalve tiende op een pitstop, maar voor de snelste teams, zoals Red Bull, mogelijk zelfs meer. „We verliezen met de nieuwe reglementen tot wel vier tienden”, zegt Helmut Marko, adviseur bij Red Bull. En dat is een klap in het gezicht van de renstal. „We hebben zeven jaar gewerkt en getraind aan de snelheid van die pitstops”, krijgt Auto, Motor und Sport te horen.

Red Bull vs. Mercedes

Het vermoeden is dan ook dat de reglementswijzigingen uit het kamp van Mercedes komen, de grote rivaal van Red Bull in strijd om de wereldtitel. Ook Marko is daar van overtuigd. „Mercedes heeft dit er doorheen gedrukt om ons pitstopvoordeel weg te halen.” Mercedes geeft toe dat het bij de FIA heeft geïnformeerd over de veiligheid bij pitstops, maar zegt ‘niet te weten of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben.’

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt teleurgesteld te zijn in de reglementswijziging. „Een foute bandenwissel is sowieso al funest voor een team. Ik begrijp niet wat hiermee bereikt moet worden.” Ook hij denkt dat er meer speelt. „Je kan zien dat er veel wijzigingen plaatsvinden die voor ons nadelig zijn. Er wordt van alles gedaan om ons in toom te houden.”

Kost nieuw pitstopreglement Verstappen de wereldtitel?

Dat het nadelig is voor Red Bull en Max Verstappen is duidelijk, maar gaat deze wijziging zover dat het hem de wereldtitel zou kunnen kosten? In het bloedstollende spannende tactische steekspel tussen Verstappen en wereldkampioen Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Frankrijk maakte een snelle Red Bull-pitstop een groot verschil.

Stellen dat het Verstappen zijn eerste wereldtitel kan kosten is echter wat te veel van het goede. Het tijdsverlies ten opzichte van andere teams tijdens een pitstop blijft normaliter marginaal. Het kan dat een zogenaamde undercut of overcut, een inhaalactie door een pitstop, iets vaker dan gebruikelijk mislukt en het zo eens punten kost. Maar uiteindelijk moeten de auto en de coureur het op de baan doen en elke race presteren.

Dat lijkt wel snor te zitten in kamp-Verstappen. Marko liet aan ServusTV weten dat de auto van Red Bull tijdens het weekend in Oostenrijk, dat nu gaande is, „net als in de voorgaande races op een paar kleine veranderingen na, perfect is.” Red Bull kan Mercedes voor het eerst in jaren écht aan. Het titelgevecht zal niet worden beslist op een pitstop.