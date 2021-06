Bilal Wahib praat vanavond voor het eerst over ophef, bij Op1

Vanavond doet Bilal Wahib voor het eerst zijn verhaal over de veelbesproken video die in maart opdook. Op1 maakte vanmiddag bekend dat de acteur en rapper bij hen aanschuift om te vertellen over de situatie.

Onder de post van Op1 reageren sommige mensen dat het goed is dat Wahib een tweede kans krijgt. „Een domme onvolwassen actie, maar ook niet het einde van de wereld.” Voor andere mensen is het ‘niet nodig’ dat Bilal een podium krijgt.



Bilal Wahib bij Op1

In maart ontstond er veel ophef rond de 22-jarige Wahib. Tijdens een livestream op Instagram vroeg hij namelijk een 12-jarige fan zijn geslachtsdeel te laten zien. Als het jongetje dat deed, zou hij van Wahib 17.000 euro krijgen. Uiteindelijk ging hij overstag, waarna de acteur zei dat hij dat geld ‘natuurlijk’ niet kreeg. De beelden gingen viraal en veel Nederlanders vielen over het incident.

Het platenlabel van Wahib, TopNotch, liet hem vallen. Radiozenders draaiden de muziek van de rapper niet meer. In Op1 zal Wahib vertellen hoe het nu met hem gaat en hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd. De acteur, vooral bekend van de serie Mocro Maffia, wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno. Wahib liet na het voorval via zijn advocaat weten „vreselijk veel spijt” van zijn „onbezonnen, totaal misplaatste grap” te hebben.

Boycots

Het tij lijkt inmiddels te zijn gekeerd voor Wahib. Deze week doorbrak in ieder geval 3FM de boycot: dj Sander Hoogendoorn draaide zijn muziek weer. Het nummer Tigers kreeg de primeur. In de drie maanden sinds het Instagram-incident was de muziek van Bilal Wahib alleen te horen op Radio 538. Ook FunX, Qmusic en SLAM! besloten de rapper namelijk te boycotten. Een woordvoerder van NPO zei: „Als zender zetten we hem op dit moment niet op de playlist. Maar dj’s mogen wel zelf besluiten zijn muziek te draaien als zij zich daar goed bij voelen.” Dat beleid geldt ook voor FunX, die zender draait de muziek van Wahib over het algemeen vaker dan 3FM.

In de bios is de acteur binnenkort ook weer te zien. Hij speelt namelijk in Meskina, een film over Leyla (Hassouni), een dertiger die geen man, kind of goede baan heeft en daarom wordt bestempeld als een loser. Ook Maryam Hassouni en Soundos el Ahmadi spelen in de film.