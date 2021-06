Nieuw op Netflix: Metallica, oorlogsfilms en meer nu te streamen

Netflix is sinds een paar dagen vier ijzersterke titels rijker. Van een muziekdocumentaire die op IMDb scoort, tot twee geprezen oorlogsfilms: deze films en serie kun je nu streamen.

Netflix heeft voor de rest van juni maar liefst 32 films, series en documentaires op de planning staan. Benieuwd wat je nu al kunt kijken? Lees dan snel verder.

Nieuw op Netflix

De afgelopen dagen zijn vier ijzersterke titels aan de streamingdienst toegevoegd. Van een uniek kijkje in de keuken van de rocklegendes van Metallica tot twee puike oorlogsfilms met topscores op IMDb: deze nieuwe films en en serie wil je niet missen!

Metallica: Some Kind of Monster

Filmmakers Joe Berlinger en Bruce Sinofsky kregen de kans om een jaar lang mee te lopen met Metallica. Ze troffen de band op een intrigerend moment: de rockers zaten in een diep dal. Bassist Jason Newsted was net vertrokken, en in de pers kregen ze de bijnaam Alcoholica. Ook de rest van de band lag in de clinch met elkaar. Toch werkte de band aan het eerste studioalbum in vijf jaar, met groepstherapie als wondermiddel.

IMDb-score: 7.5

Black Hawk Down

Netflix voegde onlangs al twee ijzersterke oorlogsfilms toe. Een meesterwerk van Clint Eastwood en een Duitse topper. Daar komen er nu nog eens twee bij. De eerste is Black Hawk Down, een actiefilm uit 2001. Ridley Scott vertelt het waargebeurde verhaal van de slag om Mogadishu. Een elite-team van 120 Amerikaanse soldaten wordt daar gedropt om twee Somalische luitenanten te ontvoeren. Het had een simpele klus van maximaal een paar uur moeten zijn, maar al snel groeit de missie uit tot de langste grondstrijd van het Amerikaanse leger sinds Vietnam.

IMDb-score: 7.7

The Bridge on the river Kwai

Vind je een 7.7 op IMDb nog niet overtuigend genoeg? Dan heeft Netflix met The Bridge on the river Kwai een nog betere oorlogsfilm voor je klaar staan. Mits je het niet erg vindt om een tijdreis door de filmgeschiedenis te maken. Dit pareltje van David Lean stamt namelijk uit 1957. De film draait om een Japans gevangenenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse gevangenen worden daar gedwongen om een brug te bouwen. Een intrigerende en ijzersterke must-watch voor fans van het genre. Met Star Wars-legende Alec Guinness, aka Obi-Wan Kenobi.

IMDb-score: 8.1

Ernest & Celestine

Bij animatiefilms denk je waarschijnlijk meteen aan Disney, Pixar en Dreamworks. Maar ook buiten die giganten worden er pareltjes gemaakt, zoals Ernest & Celestine. Met een speelduur van tachtig minuten een uitstekend tussendoortje. De film draait om een bijzondere vriendschap tussen een weesmuis en een vrijgevochten beer. Ernest & Celestine is gebaseerd op een reeks kinderboeken, maar ook voor de volwassen liefhebber is het een avontuur dat je niet teleur gaat stellen. Zeker tussen alle 3D-animatie is het een verademing om deze stijl te zien.

IMDb-score: 7.9