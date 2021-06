EMA-topman: geen AstraZeneca meer bij voldoende alternatieven

Het inenten met AstraZeneca zou voor alle leeftijden kunnen worden stopgezet als er voldoende alternatieve coronavaccins zijn. Dat heeft bestuurder Marco Cavaleri van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gezegd in een interview met de Italiaanse krant La Stampa.

Het EMA beschouwt AstraZeneca als veilig voor alle leeftijdscategorieën. Toch zijn meerdere EU-landen gestopt met het toedienen van het vaccin aan mensen onder een bepaalde leeftijd vanwege de zeldzame gevallen van bloedstolling, voornamelijk bij jonge mensen. In Nederland ontvangen vooral 60-plussers AstraZeneca.

mRNA-vaccins

Op de vraag of het niet beter zou zijn AstraZeneca ook niet meer aan 60-plussers te geven, antwoordde Cavaleri: „Ja, en het is een optie die veel landen, zoals Frankrijk en Duitsland, overwegen in het licht van de toegenomen beschikbaarheid van mRNA-vaccins.”

Bij die zogeheten mRNA-vaccins gaat het om Moderna en Pfizer/BioNTech. Die hebben niet de zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking van trombose en een tekort aan bloedplaatjes.

Lekkage in haarvaten door AstraZeneca

Het EMA meldde vrijdag dat het coronavaccin van AstraZeneca in een enkel geval leidt tot lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Mensen die daar al eerder last van hebben gehad, mogen dit vaccin dus niet krijgen.