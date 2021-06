Zon-bescherming van Nederlanders is slecht: deze dingen weet je (misschien) niet over de zon

Met de regen lijkt het er misschien niet op, maar vandaag is toch echt de zomer begonnen. De afgelopen dagen was het gelukkig wel flink zonnig, maar wat blijkt? We beschermen ons niet goed genoeg tegen de zon, staat in het Nationale Zonrapport 2021. Wist je bijvoorbeeld dat je tussen twaalf en drie uur ’s middags het beste uit de zon kunt blijven?

Veel Nederlanders weten dat misschien wel, maar gaan tijdens die periode tóch zonnen. Dat is tegen het advies van het RIVM in. Daarnaast zegt de helft van de Nederlanders wel eens zwaar verbrand te zijn door de zon.



Wat is een lichaamsdeel wat jullie ooit verbrand hebben en sindsdien nooit meer vergeten in te smeren?

Ik begin: mijn handen pic.twitter.com/qQ0pn27ckX — Lieke (@dezusvangijs) June 16, 2021

Advies over zon-bescherming van RIVM

Sinds dit jaar heeft het RIVM het advies op het gebied van zon-bescherming verzwaard. Er komt namelijk een advies bij: draag UV-werende kleding. Daarnaast adviseert het RIVM je minstens factor dertig en doe je het goed als je tussen twaalf en drie uit de zon blijft.

Nu denk je misschien: ‘UV-werende kleding?’. Maar ja, dat bestaat toch echt. Zelfs dóór je normale kleding heen, kun je namelijk verbranden. De UV-werende kleding houdt 98 procent van de schadelijke UVA en UVB straling tegen. „Bescherming is hard nodig, want de zon kan een sluipmoordenaar zijn”, zegt Jan Willem van der Sterre van UV-Fashions, opdrachtgever van het onderzoek. Dat veel mensen toch tussen de middag zonnen, verbranden, of niet weten dat bruin worden schadelijk is, shockeert hem. „Het kwartje moet vallen, maar dat doet het tergend langzaam.”

Hij begon tien jaar geleden met het verkopen van UV-werende kleren. „Ik zag dat het nodig was, en dat het nog weinig gebeurde. Mijn vader was net op zijn zestigste overleden, veel te jong, aan huidkanker. Hij werd vermoord door de zon, zou je kunnen zeggen. Ik wil sindsdien huidkanker de wereld uit krijgen. Dat vraagt om een lange adem, dat blijkt ook uit dit onderzoek, maar onze strijd gaat voort. Het nieuwe aangepaste advies van het RIVM is voor ons een geweldige stap.”



Dat er nu ook al speciale zonnebrand is voor leeftijdsgenoten. Het moet toch niet gekker worden in Nederland pic.twitter.com/30o2VBb2yH — Jan Zwaan (@janzwaan59) June 13, 2021

Dit wist je misschien niet over de zon

Uit het onderzoek bleek ook dat het met onze kennis over de zon niet zo heel goed zit. In het onderzoek is een representatieve steekproef van 1038 Nederlanders een aantal feiten over de zon voorgelegd. Deze dingen wisten veel mensen niet:

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort

Eén op de drie Nederlanders weet niet dat huidkanker de meest voorkomende kankersoort is. En onze kennis neemt nauwelijks toe. Vorig jaar zei namelijk 34,4 procent dat ze dat niet wisten, nu is dat 33,9 procent. In 2019 kregen bijna 70.000 Nederlanders de diagnose huidkanker, en de afgelopen tien jaar is het aantal Nederlanders met huidkanker verdubbeld.

Wolken laten UV-straling door

Ja, zelfs als de zon verborgen is door wolken, kun je verbranden. De UV-straling komt namelijk gewoon door de witte (of soms grauwe) deken heen. Wel iets minder: 50 procent komt erdoor. Slechts één op de drie Nederlanders wist dat. Vorig jaar zeiden 36,3 procent van de mensen dat ze dat wisten, dit jaar was dat slechts 35,5 procent.

Bruin worden van de zon door de huid is schadelijk

Het doel van in de zon zitten is bruin worden, toch? Althans, voor de meeste mensen dan. Maar dat is nou juist wat schadelijk voor je is. De helft van de Nederlanders wist dat niet. Ook onze kennis op dit gebied neemt nauwelijks toe: vorig jaar gaf 48 procent aan dit te weten, nu 52 procent.