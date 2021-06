Horeca in gesprek met politie over coronaboetes in Den Bosch

Meerdere horecagelegenheden in Den Bosch ontvingen zaterdag een coronaboete, omdat gasten die avond ervoor nog om 22.06 uur op het terras zaten. Vandaag hadden de ondernemers een gesprek met de politie over die boete. Horecabaas Helga Gerritzen is optimistisch over de uitkomst van dat gesprek, vertelt ze aan Metronieuws.nl.

De plaatselijke politie-eenheid in Den Bosch legt vrijdagavond rond de klok van 22.06 uur beelden vast waarop mensen nog zittend op terrassen van de Korte Putstraat te zien zijn. Een dag later komt de politie een signaal afgeven aan de horecaondernemers in ‘s-Hertogenbosch. Er volgt een aankondiging dat de restaurants en cafés kunnen rekenen op flinke boetes. De hoogte daarvan is tot op heden niet bekend. Maar over het algemeen kunnen die overtredingen resulteren in een afschrijving van maximaal 4000 euro.

Horeca kon weinig doen aan coronaboetes

Volgens de horecagelegenheden was er verder weinig aan te doen. Want, zo beweren zij, iedereen op het terras had al om 21.45 uur de rekening ontvangen. „Maar de Korte Putstraat is ook een soort ontmoetingsplaats. Dus mensen blijven nog wat kletsen”, legt Gerritzen, eigenaar van Restaurant Wolters uit. De onderneemster is daarnaast vice-voorzitter bij de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Bosch. Zij ging daarom vandaag in gesprek met de burgemeester en de de andere overheidsdiensten.

Gesprek met politie in Den Bosch

Op deze manier probeerde zij in naam van de horecabazen het voorval terug te brengen tot een waarschuwende vinger tegen de exploitanten. Het gesprek heeft nog niet direct iets heeft opgeleverd, zegt Gerritzen. De zaak ligt inmiddels bij het Openbaar Ministerie.

Gerritzen hoopt dat de schade meevalt. „Het kan een boete van 100 euro zijn, maar het kan ook oplopen tot 4.000 euro”, zegt ze. Dat is volgens haar, zeker in deze tijd, „serieus geld voor horecazaken”. Maar: „Wij hopen in goed gesprek te blijven. En dat we er dan samen uitkomen.”

Eigenaar van Café Klassiek, Marcel, reageerde onthutst op het nieuws van de afgelopen dagen. Zo was hij al woest op de gang van zaken op vrijdag en zaterdag. „Ik zag de politie een filmpje maken en notities opschrijven”, vertelde hij aan het Brabants Dagblad. „Mijn vak is gastvrijheid. Dan ga ik mijn gasten niet aan hun arm trekken om het terras te verlaten.”