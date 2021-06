Wesley Sneijder de nieuwe Koning Toto en Twitter gaat los op zijn debuut

Na grote namen als Sjaak Swart, rapper Donnie en Andy van der Meijde is er nu een nieuwe Koning TOTO. En dat is er eentje van groot formaat. Figuurlijk dan, want de kroon rust gedurende het EK 2021 op het hoofd van Wesley Sneijder. Gisteravond maakte de recordinternational zijn knallende debuut, en dat maakt een hoop los op Twitter.

In de opvallend lange reclamespot wordt duidelijk dat Wesley Sneijder zijn sterk teruglopende haarlijn volledig omarmd heeft. De recordinternational, deze weken ook te zien in Villa Oranje op Videoland, stuitert al hakkend in een trainingspak door je beeld. Dat doet hij op de happy hardcore-klanken van niemand minder dan Mental Theo en Charly Lownoise. Daarnaast doet ook Jack van Gelder een duit in het zakje (en verdwijnt er waarschijnlijk een nog grotere duit in zijn eigen zak).

Sneijder maakt knallend Koning TOTO-debuut

De bijna twee minuten durende commercial zelf is een aaneenschakeling van referenties. Zowel naar de gabbertijd, als naar de gloriejaren van Wesley Sneijder zelf. Vooral de kopgoal die Sneijder maakte tegen Brazilië op het WK van 2010 wordt flink uitgemolken. Van het commentaar van Jack van Gelder tot de manier waarop Sneijder deze legendarische treffer bejubelde. Dit alles wordt aangevuld met de welbekende tekstjes over 1’tjes en 2’tjes, en uiteraard zijn ook die twee vogels weer van de partij. Het knotsgekke resultaat vind je hieronder.

Zoals je kunt zien heeft TOTO zichzelf echt weer overtroffen. Ze doen precies wat we van ze gewend zijn, maar dan keer tien. Veel mensen kunnen dat enorm waarderen en NOS-correspondent Mustafa Marghadi heeft hem al tot ‘beste commercial ooit’ gebombardeerd. Ook op Twitter zijn veel mensen te spreken over het optreden van Wesley Sneijder. Velen noemen de TOTO-reclame het ‘Hoogtepunt van de avond’, al zegt dat mogelijk meer over het zeer matige optreden van Oranje gisteren. Veel geld zetten we in elk geval niet op een EK-titel.

Twitter is verdeeld

Uiteraard zijn er ook mensen die er heel anders over denken. De één noemt het een enorme afgang en anderen stellen dat we met deze reclame door de bodem van de afvalbak gaan. Hun conclusie is dat alleen Wesley Sneijder en Jack van Gelder er beter van zijn geworden. Financieel dan, want ze twijfelen of dit lekker is voor hun imago.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

OMG die hakkende Sneijder van Toto had ik nog niet gezien. Hardop lachen. — Meike (@Meikebe) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wesley Sneijder heeft zijn roeping gevonden 😬 #KoningToto pic.twitter.com/cSBFNwWbUt — Matthijs Zantinga (@matthijszga) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prachtig werk van Toto. Maar het is toch om te janken als je ziet hoe sommige geweldige internationals hun imago te grabbel gooien voor centen die ze niet meer nodig hebben 😭 https://t.co/PPloMTWT5U — Guus Pennings (@GuusPe) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die spelers en ex-Internationals hebben het maar druk met het opnemen van reclamespotjes he? Heb in anderhalf uur TV kijken al een uur en een kwartier internationals die zichzelf belachelijk maken zitten kijken. — TillyTilburg (@TillyTilburg) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leuk voor Sneijder en Jack, maar hoeveel zou Harry Vermeegen hebben gekregen? #NEDSCO #Toto pic.twitter.com/eYWMYnkuQn — Matthijs Snepvangers (@MatthijsSneppie) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

90 minuten bellenblaasvoetbal tegen Schotland-B, gevolgd door een reclameblok met een hakkende Wesley Sneijder, schreeuwende Snollebollekes en Dreetje Hazes.

Ik wens iedereen in Nederland heel veel sterkte het komende EK. — Tim de Wit (@timdewit) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dronken over auto’s rennen, knikkershow, nummer met Mental Theo. Hopelijk komt er ook een boek over het leven van Sneijder na zn voetbalcarrière. Onze recordinternational💪🏽 pic.twitter.com/QvgVSUDkV0 — Sam van Raalte (@SamRaalte) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sorry, ik moet een correctie sturen: het beste van de avond is de hakkende Wesley Sneijder in de reclame van Koning Toto… 😍#alleeninnederland pic.twitter.com/mTFtDQrACB — Gert Gysen (@gertgysen) June 2, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wesley Sneijder: hodl my beer https://t.co/oMis6KSqVs — Prof. ome Gasselich (@Prof_Gasselich) June 2, 2021

Lekker stuiteren met Wesley Sneijder

Mocht je in het voor-kamp zitten en kun je geen genoeg krijgen van de rappende en stuiterende Koning TOTO Wesley Sneijder? Dan hebben we goed nieuws, want TOTO heeft deze knaller van Mental Theo en Charly Lownoise gewoon op Spotify gezet. Je kunt ‘em hier lekker op repeat zetten.