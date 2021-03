VVD verliest nog een zetel, elders kan iemand op een tafel gaan dansen

Groningen raakt er een kwijt, Friesland krijgt er een bij. In de tussenstand van het stemmen tellen voor de verkiezingen, verliest VVD een zetel. D66 wint er een, en er kan op z’n Kaags dus weer worden gedanst op tafel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toen ik Sigrit Kaag op de tafel zag dansen dacht ik; je gaat toch niet strippen? — Wim Knaven (@opawim85jaar) March 18, 2021

D66 wint toch nog een zetel in de Tweede Kamer. De partij gaat van 23 naar 24 zetels in de tussenstand. Dat gaat ten koste van de VVD. Die blijft wel de grootste partij maar zakt van 35 naar 34 zetels. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het betekent waarschijnlijk slecht nieuws voor de nummer 35 op de kieslijst van de VVD, Groninger Jan Klink, en goed nieuws voor de nummer 24 van D66, Fries Romke de Jong.

Het was de afgelopen dagen spannend voor ijscoman De Jong. Wel of niet in de Kamer… Eerst leek het erop van wel, maar toen weer niet. Mensen leefden met hem mee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Denkend aan de nummer 24 van de @D66 lijst pic.twitter.com/4PCvspecDG — Michael Kouwenhoven (@mkouwenhoven) March 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Slecht nieuws voor Friese #24 van D66 en #4 van JA21. https://t.co/La5WXBO5ZJ — Marcel de Jong (@friesemaffia) March 18, 2021

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat Romke de Jong, die zich onder andere hard wil maken voor veilige festivals deze zomer en een duurzame toekomst voor zijn en alle kinderen, naar de Hofstad. „Met mijn regionale en provinciale ervaring hoop ik wat lokale kleur te mogen brengen in Den Haag.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzonder, zoveel reacties van mensen die op mij willen stemmen voor @D66 . Trots en dankbaar. #stemD66 @D66Fryslan pic.twitter.com/eq5ZVYwQ0R — Romke de Jong (@romkedejong) March 15, 2021

Verschuiving zetel VVD en D66

De verschuiving komt doordat Amsterdam vandaag zijn definitieve uitslag heeft vastgesteld. D66 kreeg in de hoofdstad net geen 100.000 stemmen (22,7 procent), de VVD werd er tweede met ruim 55.000 stemmen (12,6 procent). Den Haag komt dinsdag als laatste gemeente met de uitslag. De VVD lijkt daar de grootste partij te worden, net voor D66. Op dinsdag wordt ook bekend hoe Nederlanders in het buitenland hebben gestemd. In die groep krijgt zowel VVD als D66 vaak veel stemmen.

Zetelverdeling Kamer

De zetelverdeling voor de andere partijen in de Kamer blijft gelijk. De PVV krijgt zeventien zetels en het CDA vijftien. De SP en de PvdA komen elk met negen mensen in de Kamer. GroenLinks zakt van veertien naar acht zetels, Forum voor Democratie stijgt van twee naar acht. De Partij voor de Dieren groeit van vijf naar zes zetels. De ChristenUnie blijft staan op vijf en de SGP en DENK op drie. 50PLUS houdt één Kamerzetel over. Vier partijen komen nieuw in de Kamer: JA21 en Volt met drie zetels, BIJ1 en de BoerBurgerBeweging met één zetel.