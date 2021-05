Aangepast reisadvies, dus zijn we weer massaal aan het boeken

Vanochtend vroeg sprong het reisadvies van een aantal landen van oranje naar geel, een paar staan nu zelfs op groen. En dat hoef je tegen Nederlanders niet twee keer te zeggen, want we zijn meteen massaal aan het boeken geslagen. Mensen lijken meteen uit te kijken naar een niet-essentiële reis naar vakantiebestemmingen als Ibiza, Aruba, Curaçao en een groot aantal Griekse eilanden.

Reisorganisaties hebben het, na maanden in de ‘luwte’, meteen weer druk. Sommige klanten boeken al vakanties die over een paar weken beginnen.



Ik sla Rwanda toch nog even over #Reisadvies pic.twitter.com/H3xLP0mlSx — MarientjeL (@MarientjeL) May 15, 2021

Zomervakantie

„We zagen al dat het heel druk was voor de zomerboekingen. Nu het helemaal bevestigd is, worden al op de veel kortere termijn boekingen gedaan. Het is echt last minute. Dan hebben we het over eind mei”, zegt een woordvoerster TUI. Op reisbureaus van de touroperator is het volgens haar een komen en gaan van klanten en ook de callcenters hebben het druk. Veel gehoorde vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Curaçao en Gran Canaria.

Vanwege de vele boekingen is TUI van plan vaker te vliegen op Curaçao en Aruba. Nu gaan er nog twee vluchten per week naar de eilanden, dat worden er vijf per week. Uiteindelijk wil TUI dagelijks vliegen naar Curaçao en Aruba.



Je zal een half jaar geleden maar de gok hebben genomen en geboekt hebben voor Rhodos in juni 2021. 🌞🙏✈️🌴🌸💮🌺⛱️ #reisadvies #griekenland #versoepelingen pic.twitter.com/6mnqgSf8F3 — Fes Breda 💛🖤 (@FesBreda) May 14, 2021

We zijn niet alleen massaal aan het boeken, we gaan dit jaar ook eerder weg dan normaal. Dat merkt Corendon. „Verreweg de meeste boekingen zijn voor de zomervakantie, waarbij juli nu de meest populaire maand is. Tot voor kort was dat augustus. De consument durft nu dus ook weer te boeken voor het begin van de schoolvakanties”, meldt het bedrijf. Een zegsvrouw merkt daarbij op dat het bijna allemaal nieuwe boekingen zijn, dus geen vervangende vakanties voor reizigers die een voucher hebben gekregen.

Volgens Sunweb is er sinds januari 2019 niet zo’n grote piek aan boekingen geweest. De eerste vluchten voor vakanties van de reisorganisatie naar de Griekse eilanden Zakynthos, Corfu en Lefkas vertrekken over een week. Volgens topman Mattijs ten Brink zijn er ook klanten die niet langer willen wachten met hun vakantie en reizen die voor september stonden gepland, omboeken naar juni.



Ik ben lichtelijk verbaasd dat er ook landen buiten Europa op geel zijn gegaan. Dat geeft wel hoop dat Amerika en Canada ook op geel komen uiteindelijk en we volgend jaar weer een droomreis kunnen maken 😍 #reisadvies — travellersoftheworld (@Travellersofthe) May 15, 2021

Reisadvies aangepast

Sinds middernacht geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken weer elk land apart een kleur en daarmee een specifiek reisadvies. Daarvoor waren alle landen automatisch oranje. Met die kleurcode raadt de overheid niet-noodzakelijke reizen naar een land sterk af. Enkele landen of gebieden krijgen nu kleurcode geel of groen, wat betekent dat de overheid vakanties naar die bestemmingen niet meer afraadt. Ook hoef je als reiziger bij thuiskomst in Nederland niet meer in quarantaine.

En het gaat niet alleen om Europese landen: ook Thailand en bijvoorbeeld Rwanda zijn veilig genoeg. Riksja Travel, gespecialiseerd in individuele rondreizen, merkt ook dat Thailand stijgt in populariteit. Vanochtend zochten veel meer mensen naar informatie over het Zuidoost-Aziatische land dan in voorgaande weken. „We zagen ineens een piek. Waar we eerst op 10 procent van het aantal pageviews in een normaal jaar zaten, is dat nu ineens 40 procent”, zegt topvrouw Fenny Koppen. „We verwachten ook dat het aantal boekingen zal aantrekken, want veel mensen hebben al een compleet reisplan aangevraagd.”