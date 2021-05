Eerste treinverkeer weer opgestart na landelijke storing, kans op grote vertraging blijft

Er reden vanmiddag een tijd lang in vrijwel heel het land geen treinen. Dat komt vanwege een grote storing, meldt NS. De storing zit in het telefoniesysteem, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Vanaf 16.00 uur werden de eerste treinen weer opgestart, maar vertraging bleef nog lang voortduren.

Grote steden als Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Eindhoven zijn niet bereikbaar door de storing. Ook op trajecten richting Den Helder en Venlo is het fout gegaan. Later kwamen daar de sporen naar Vlissingen, Leeuwarden en Groningen ook bij. Op veel plaatsen werden bussen ingezet om de gestrande reizigers te vervoeren.



Mogelijk hele dag geen treinen

De storing werd om 14.20 uur gemeld. De NS adviseerde reizigers om reizen uit te stellen tot een later moment. Door de storing konden machinisten niet met verkeersleiders praten en daarom is het treinverkeer stilgelegd.

Er reden in ieder geval tot ongeveer 16.00 uur geen treinen. Een woordvoerder van ProRail zei dat er mogelijk de hele dag geen treinen zouden rijden en er vertragingen zouden zijn. „Het duurt dan nog lang voor alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.”

Later op de middag werd de oorzaak van de storing gevonden en konden de eerste treinen weer rijden. Wel was er nog langere tijd vertraging omdat het systeem nog instabiel was.

Reizigers: ‘Help, ik wil naar huis’

Reizigers op social media zijn verbolgen over de grote storing. „Het kwik stijgt en ja hoor…”, zegt Joël. Alisha heeft vaker problemen met de NS gehad. „Vraag me echt af wanneer er wel iets goed gaat bij NS, want dat is vaker niet dan wel.” Thijs heeft een probleem: „Uhm help, ik wil naar huis.”

‘Kan gebeuren’

Anderen reageren iets coulanter. „Kan gebeuren guys”, zegt Tim Hofman. „Nederland heeft een erg ingewikkeld treinnetwerk en het gaat vaker goed dan fout. Veel succes met oplossen en morgen beter.”



Ook zijn er Twitteraars met de zomer in hun bol. „Gelukkig is Den Haag-Groningen prima te belopen met dit weer.” Mathijs ziet het ook fleurig in. „Bespaart een hoop leed door en voor zwetende mensen in de trein. Jullie hebben een goeie dag uitgekozen.”



