Paard van Sinterklaas overleden: ‘Amerigo was een en al vertrouwen’

Verdrietig nieuws voor Hippisch Centrum Muiderberg en duizenden fans. Het paard van Sinterklaas is overleden. In het dagelijks leven heette het dier Mentor. Als december eraan kwam, was hij beter bekend als Amerigo.

Op de manege is men zeer bedroefd na de dood van het paard. Mentors baasje Arjen de Jong noemt het een ‘groot verlies. „Hij was vijftien jaar met ons en dan bouw je zo’n hechte band op”, aldus De Jong bij NH Nieuws.

Amerigo ‘een en al vertrouwen’

Niet alleen de mensen van de manege hielden van de schimmel, maar ook duizenden kinderen en volwassenen in heel Nederland. Mentor was namelijk beroemd onder zijn ‘artiestennaam’ Amerigo. Hij was het paard waarop Sinterklaas jarenlang zijn intocht deed in november.

Daarnaast deed het dier ook veel televisiewerk. Hij had de hoofdrol in de film Het Paard van Sinterklaas, en speelde in andere Sinterklaasfilms, wat zeer uniek is. „Je moet zoveel vertrouwen hebben in een paard om een klein meisje er bovenop te zetten. Dat was Mentor, een en al vertrouwen”, zegt De Jong. Dat was ook de reden dat Mentor het enige paard was dat de hele dag vrij mocht rondlopen op de manege.

Gezondheid

Het paard van Sinterklaas vervulde die rol ook in optredens in Ahoy met de Club van Sinterklaas en televisiereclames. Daarnaast was Mentor te zien in onder meer de film Redbad. De afgelopen jaren ging het al wat minder met het dier en deed hij het wat rustiger aan. Maar in de laatste weken ging de gezondheid van Amerigo zo hard achteruit dat De Jong hem heeft moeten laten inslapen. „Het is heel vervelend dat je die beslissing moet maken.”

De Jong zal zijn Mentor enorm missen. „Hij heeft zoveel bijzondere dingen gedaan. Dingen die je normaal gesproken niet van een dier zou verwachten. Dat deed hij allemaal, uit vertrouwen en liefde.” Mentor/Amerigo is 27 jaar geworden.

Amerigo gaf altijd de volle 100 procent

„Onze Mentor was een echte mentor”, schrijft de manege op Facebook. „Hij heeft al ontelbare beginnende ruiters leren paardrijden. Ook voor de gevorderde ruiter was het een feest om op deze leermeester te mogen rijden. Hij gaf altijd de volle 100 procent.” Onder de post wordt verdrietig gereageerd. „Ik heb kort geleden nog mogen rijden met jou. Wat was je lief. Je had mijn hart gestolen.”