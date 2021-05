In deze Nederlandse gemeente is de coronavaccinatie-opkomst het laagst

Het gaat goed met de vaccinatiebereidheid in Nederland: tenminste 87 procent van alle 65-plussers is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het gedeelte van de ouderen die minstens één coronavaccinatie hebben ontvangen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De werkelijke opkomst is nog hoger, volgens het RIVM, omdat de vaccinatiegegevens niet helemaal compleet zijn. Wel valt het op dat de opkomst in bepaalde plekken in het land stukken lager is. Dat is vooral zo in de zogenoemde Biblebelt. Daar wonen relatief veel orthodoxe protestanten. Het zeer gereformeerde Urk steekt er met kop en schouders bovenuit. Daar ligt het voorlopige percentage het laagst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vier maanden na de start van de #vaccinatiecampagne is tot nu toe minimaal 87% van de 65-plussers tenminste eenmaal gevaccineerd tegen #COVID19. Een relatief lagere opkomst zien we terug in gemeenten uit de Biblebelt en in een aantal grote steden.

➡️ https://t.co/mRGPv6vjba pic.twitter.com/qco3asSXaE — RIVM (@rivm) May 28, 2021

Coronavaccinatie-opkomst

Op dit moment zijn er geen exacte cijfers beschikbaar, omdat er mogelijk nog gegevens ontbreken. Er zou dan „een vertekend beeld kunnen ontstaan”, legt een woordvoerster uit. Er zijn wel voorlopige tellingen, waaruit blijkt dat Urk de enige gemeente is waar nog maar 20 tot 39 procent van de 65-plussers is gevaccineerd tegen het virus.

Het verschil met de rest van het land is dan ook groot. In de meeste gemeenten hebben namelijk ruim 85 procent van de 65-plussers in ieder geval een eerste coronavaccinatie gehaald. En ook gemeenten in de meest christelijke strook van het land scoren hoog: vaak percentages boven de 75 procent. In gemeenten als Staphorst, Reimerswaal en Neder-Betuwe ligt het percentage tussen de 60 en 74 procent.

De cijfers komen zowel van de GGD als van de huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen die mensen hebben gevaccineerd. In totaal gaat het om ruim 2,9 miljoen mensen van 65 jaar en ouder. In de cijfers heeft het RIVM ook geanonimiseerde gegevens van de GGD meegenomen. Sommige mensen weigeren registratie. Als zij ergens anders dan bij de GGD zijn geprikt, ontbreken hun gegevens wel in het totaaloverzicht.

Vertraging bij vaccinaties voor jongeren

Alhoewel ouderen dus al veelal gevaccineerd zijn, moeten jongeren wat langer wachten. Demissionair zorgminister herhaalde meermaals dat iedereen boven de 18 vóór juli ten minste een keer geprikt zou kunnen zijn. Maar door leverproblemen van farmaceut Janssen, loopt de vaccinatiecampagne wat vertraging op. Hoeveel dat is, kon de minister vanochtend nog niet zeggen.

Janssen zou in het tweede kwartaal van 2021 drie miljoen vaccins leveren. Het grootste deel daarvan, twee miljoen vaccins, konden we in juni verwachten. Maar door allerlei tegenvallers begint dat aantal wel erg ver van de afspraken in het contract af te raken, zegt De Jonge. Hoeveel er nu precies wordt geleverd, is het ministerie nog aan het uitrekenen.