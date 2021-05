Het is Nationale Collegadag: tips voor werkgeluk van ‘Collega van het Jaar’

Vergeet vandaag niet om aan je favoriete collega te denken, want het is ‘Nationale Collegadag’. Stuur hem of haar een berichtje of haal (als je niet thuiswerkt) een extra bakje koffie voor diegene. De Utrechtse Cerina de Troije werd zelfs uitgeroepen tot ‘Collega van het Jaar’ en vertelt hoe zij het leuk houdt op de werkvloer.

Het is natuurlijk een beetje een gekke tijd op de werkvloer. En waarschijnlijk zien veel mensen hun collega’s vooral via Zoom of Teams. Geen roddels bij het koffiezetapparaat en geen Vrijmibo.

Voldoening

Volgens de bedenker van ‘Nationale Collegadag’ geeft werk betekenis aan jezelf, je collega’s en de maatschappij. Initiatiefnemer Olympia, een uitzendbureau, vertelt hierover: „De interactie met collega’s is dan ook van grote invloed op de mate waarop je voldoening en zingeving ervaart vanuit jouw werk. Collega’s doen er echt toe. Werk is zoveel meer dan alleen een inkomen.”

Collega’s konden elkaar opgeven en uiteindelijk werd een officiële winnaar bekend. De winnaar werd bepaald aan de hand van zogenoemde „impact”. De vierkoppige jury concludeerde dat Cerina de Troije (29) bij werknemers de spirit hoog houdt. De Utrechtse officecoördinator mag zichzelf daarom prijzen met de titel ‘Collega van het Jaar’.

‘Plezier in je werk’

Metro krijgt een enthousiaste De Troije aan de telefoon. Ze werkt voor UtrechtInc. Een bedrijf dat startende ondernemers helpt bij hun ontwikkeling. Ze wist niet dat ze genomineerd was voor ‘Collega van het Jaar’. „Gisterochtend kreeg ik enorme bos bloemen en daverend applaus op kantoor. Het is een heel mooi compliment.”

Haar collega Robin, waarmee De Troije naar eigen zeggen een powerduo vormt, gaf haar op. Waarom de 29-jarige Utrechtse zelf denkt dat ze de ideale collega is? „Ik ben vaak goedgehumeurd en ik help graag mensen. Dat doe ik ook buiten mijn werk. Daarnaast vind ik plezier op de werkvloer belangrijk.” De Troije helpt jonge ondernemers. „Met een praatje of een interessante connectie met een investeerder.”

Pannenkoeken van ‘Collega van het Jaar’

Volgens De Troije moet werk niet alleen maar als werk voelen. „Complimenteer elkaar en creëer plezier voor jezelf en collega’s. Je spendeert toch een groot deel van je tijd op je werk.” Maar hoe houdt zij als ‘Collega van het Jaar’ het leuk op de werkvloer? „Maak een praatje hier en daar. Of besteed, als corona dat toelaat, aandacht aan samen lunchen. Soms bak ik pannenkoeken en neem ik die mee naar mijn werk. Ga wandelen of doe soms samen een borreltje. We zien dat mensen hard werken, maar voorbij gaan aan de successen. Je moet de successen vieren.”

Tot slot vragen we haar naar een mooi collegiaal moment op de werkvloer. „Een tijdje terug nam een andere werknemer zijn kinderen mee naar kantoor. Hij had geen oppas beschikbaar. De kinderen renden rond en tekenden op de whiteboards. Robin en ik deden fanatiek mee.” Een van de kinderen vroeg aan De Troije of zij en haar collega ‘Best Friends’ waren. „We antwoorden dat we Best Office Friends zijn. En die term gebruiken we nog steeds. Kinderen snappen vaak niet wat voor werk hun ouders doen. Bij ons zagen ze dat werken net zo leuk is als het schoolplein. Het hoeft niet altijd formeel te zijn.”

Collega in het zonnetje

In de top-3 voor ideale collega’s eindigde ook Nadia Aaddab van de Gemeente Amsterdam. Zij staat volgens collega’s bekend als luisterend oor en helpt waar kan. Ook leerkracht Lianne Engelen Mols eindigde hoog. Zij werkt in het speciaal onderwijs. Volgens haar collega’s „maken haar humor, enthousiasme en kennis dagelijks het verschil”.

Volgend jaar is er wederom een ‘Collega van het Jaar’-verkiezing. Mocht jij graag iemand in het zonnetje zetten, dan kun je collega(‘s) hier aanmelden.