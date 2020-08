Man doodgeschoten in drukbezocht Amsterdams park

Een 24-jarige man is vandaag overleden nadat hij eerder op de middag ernstig gewond was geraakt door een kogel. Het schietincident was op een drukbezocht Amsterdams strandje in park De Oeverlanden.

Er werd rond 16.25 uur geschoten, de schutter is nog voortvluchtig, aldus de politie. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen.

Politie zoekt getuigen

Op het moment van het schietincident was het druk bij de zwemsteiger aan het Anton Schleperspad. De recherche wil graag in contact komen met mensen die daar voorafgaand of tijdens het incident aanwezig waren en met wie nog niet is gesproken of van wie nog geen contactgegevens zijn genoteerd. Ook zoekt de politie beeldmateriaal, zoals bijvoorbeeld selfies of filmpjes. „Om helderheid over de toedracht te krijgen”, meldt de politie.

De politie heeft een signalement van de schutter verspreid: hij is tussen de 20 en 30 jaar, heeft zwarte krullen en een sikje. Hij heeft een mager postuur en droeg een zonnebril en een hoed, een blauwe zwembroek en had een tasje om. Waarom hij de man neerschoot, is onduidelijk

Het park en het strandje liggen aan de Nieuwe Meer in de buurt van het Amsterdamse Bos.

