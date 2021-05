Naast Pfizer, Moderna en AstraZeneca binnenkort mogelijk ook Chinees vaccin goedgekeurd

Naast Pfizer, Moderna, AstraZeneca en het Janssen-vaccin hebben we mogelijk binnenkort ook de beschikking over een vaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinovac, genaamd Vero Cell. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) kijkt namelijk met een versnelde procedure naar Vero Cell.

De toezichthouder gaat meekijken met de proeven van het vaccin. Bij deze zogenaamde ‘rolling review’ stuurt China de onderzoeksresultaten zodra deze beschikbaar zijn. Op die manier kan het middel mogelijk sneller beoordeeld worden omdat het onderzoeksdossier van de EMA eerder compleet is en de experts ingelezen zijn.

Voorlopige onderzoeksresultaten

Het EMA heeft besloten om dit proces te starten op basis van voorlopige onderzoeksresultaten. „Deze suggereren dat het vaccin de productie van antilichamen op gang brengt die gericht zijn op het coronavirus en kan helpen beschermen tegen de ziekte.”

Ook gaat de toezichthouder de gegevens die nu al beschikbaar zijn bekijken, ondanks dat het nog in de laatste onderzoeksfase zit. Wanneer er genoeg data beschikbaar is om de onderzoeksfase af te ronden, stopt de rolling review. Als het EMA het vaccin vervolgens werkzaam en veilig acht, kan het eventueel in Europa worden ingezet.

Vaccin bereidt lichaam voor op infectie

Het Chinese Vero Cell bereidt ons lichaam voor op een eventuele infectie met het coronavirus. Het vaccin bevat het virus, dat ‘gedeactiveerd’ ofwel dood is. We kunnen er daarom niet ziek van worden. „Wanneer iemand het toegediend krijgt, leert het immuunsysteem het virus herkennen. Zo kan het antilichamen voor later maken, als de persoon met het virus in aanraking komt”, stelt het EMA. „Het immuunsysteem herkent het virus dan en is klaar om het lichaam te verdedigen.”

Momenteel worden er meerdere vaccins tegen het coronavirusm, zoals het Russische Spoetnik V, doormiddel van een versnelde procedure bekeken. En het gebeurde ook bij de vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Die zijn inmiddels alle vier goedgekeurd.