Onderzoek naar gedrag supporters De Graafschap: ‘Niet te tolereren’

De politie Oost-Nederland gaat het gedrag van de supporters van De Graafschap tegen journalisten afgelopen nacht bij het stadion in Doetinchem verder onderzoeken. Een fotograaf kreeg te maken met duw- en trekwerk en liep een verwonding op aan zijn duim.

De politie gaat gesprekken voeren met de stewards die waren ingezet om de terugkeer van de ploeg vanuit Amsterdam in goede banen te leiden. Ook worden er camerabeelden bekeken om in kaart te kunnen brengen wat er precies is gebeurd. De fotograaf, die werkt voor een fotopersbureau, wil aangifte van mishandeling doen, maar heeft dat volgens de politie nog niet gedaan.

Ongeveer tweehonderd supporters van De Graafschap kwamen naar het stadion om de spelersbus te begroeten die terugkeerde uit Amsterdam na gelijkspel tegen Jong Ajax. Ze deden dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie misliep, een hart onder de riem te steken.

Geen foto’s met flits

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem noemde de gebeurtenissen in het NOS Radio 1 Journaal ‘niet te tolereren’. Hij begreep dat de fans niet wilden dat er met flits foto’s werden gemaakt en dat toen het ‘duw- en trekwerk’ ontstond. Hij vindt dat er goed is ingrepen door politie en stewards ‘waardoor erger is voorkomen’. Het verzoek van de burgemeester aan iedereen was om thuis te blijven, maar je kon volgens hem ook verwachten dat de fans in de laatste, spannende fase van de competitie ‘wat onrembaar’ zouden worden.

Een aantal supporters was volgens Boumans dronken en werd vervelend. „Die zijn op de bon geslingerd.” Dat de politie niet strenger optrad, komt volgens de burgemeester omdat dat tot meer chaos kon leiden. „Je wilt de ziekenhuizen niet extra belasten met eventuele verwondingen en extra besmettingen”, stelt hij.

De competitie is nog niet voorbij, ook niet voor De Graafschap. „We zien dat de spanning opbouwt. We proberen in verbinding te blijven met de supporters.” Maar kwaadwillenden moeten er volgens Boumans worden uitgepikt.

De Graafschap niet te spreken over gedrag supporters

De voetbalclub heeft inmiddels zelf ook gereageerd en is niet bepaald te spreken over het gedrag van de supporters. „Ik heb helaas nog geen goed beeld van wat daar precies is gebeurd”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. „Maar dit past niet bij De Graafschap. Je blijft van elkaar af. Geweld tegen journalisten keuren wij absoluut af. Ze moeten de ruimte krijgen hun werk te doen.”

Ostendorp was gisteravond ook zelf bij het stadion. „Ik heb daar de fans gevraagd om afstand te houden van de spelersgroep. Dat hebben ze goed gedaan. Ik heb toen wel wat schermutselingen gezien, maar dat leek goed te worden opgelost door stewards. Ik heb pas vanochtend gehoord over de betrokkenheid van journalisten en ben aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd en heb er ook contact over met de politie.”