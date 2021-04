RIVM lijnrecht tegenover Kuipers: ‘Weten niet waar Ernst zich op baseert’

Het RIVM is stomverbaasd over de uitspraken van Ernst Kuipers gisteravond bij Beau. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg liet op tv weten dat de avondklok geen effect heeft gehad. De RIVM heeft geen idee hoe Kuipers daar aan komt.

Gisterochtend liep de avondklok af en daar werd over gesproken bij de talkshow Beau van Beau van Erven Dorens. Te gast was Kuipers, die eigenlijk concludeerde dat de avondklok voor niks was. „De berekening was dat het tien procent zou verminderen. Maar als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in die tijd, zagen we eigenlijk zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect.”

RIVM ‘kijkt nog’

Het RIVM is het niet eens met de uitspraken van Kuipers, die volgens het overheidsinstituut zelfs niet zou kunnen weten wat de resultaten zijn. „Wij weten niet waar Ernst zich op baseert. Wij zijn nog aan het kijken wat het heeft opgeleverd, maar dat is nog work in progress”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn er dus nog geen definitieve resultaten van de effecten van de avondklok.

„Onze beste inschatting vooraf was dat de gecombineerde maatregel van de avondklok en de eenpersoonsbezoekregeling een reductie van ongeveer tien procent zou opleveren”, zegt de woordvoerder. „We kijken nu of we daar berekeningen op los kunnen laten om daar nog een preciezer netto-effect uit te destilleren. Maar die hebben we nog niet.”

Koopmans nuanceert uitspraken Kuipers

Ook andere experts gaan tegen de uitspraken van Kuipers in. OMT-lid Marion Koopmans laat op Twitter weten: „Nuance: dit (de avondklok, red.) werd ingevoerd in de periode dat de Britse variant sterk aan het toenemen was.” Ze laat daarbij een grafiek zien waaruit moet blijken dat de avondklok in combinatie met de eenpersoonsbezoekregeling wel degelijk effect heeft gehad.



