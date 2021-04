Pasen in de sneeuw: code geel en kerstliedjes op Twitter

Het is je wellicht niet ontgaan maar een deel van Nederland viert Pasen met sneeuw. Twitter barst los met kerstliedjes tijdens Tweede Paasdag en het blijft de komende dagen fris ‘lenteweer’. Het KNMI kondigt code geel af.

In het Waddengebied en de rest van de noordelijke provincies is het maandagochtend licht gaan sneeuwen, meldt Weer.nl. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. De laatste keer was in 2013. In de loop van de dag volgt ook de rest van het land.



Stevige wind en dalende temperatuur

Naast de winterse buien waait het ook stevig. Het is die wind die koude lucht vanuit de poolstreek aanvoert. In het Waddengebied is de wind af en toe stormachtig, windkracht 8, en in het hele land kunnen forse windstoten voorkomen.



In de ochtend was het op sommige plekken nog rond acht of negen graden. Maar in het hele land is het kwik flink gedaald tot rond een graad of vier. Tijdens buien koelt het nog sterker af, tot dichtbij of zelfs iets onder het vriespunt. Op Terschelling daalde de temperatuur tijdens zo’n winterse bui tot -0,1 graad.

#Sneeuw op Twitter

Weer.nl waarschuwt dat het tijdens de winterse buien lokaal glad kan worden. Ook moet er rekening worden gehouden met onweer.

Op Twitter is #sneeuw trending en Nederland lijk weer in de kerstsfeer te komen. Bekende kersthits krijgen een worden omgetoverd tot een paasvariant.



Winteropvang voor daklozen door sneeuw

Dak- en thuislozen kunnen van maandagavond tot en met donderdagochtend 8 april terecht in de winterkoudeopvang. Door de weersomstandigheden hebben de vier grote steden besloten de regeling voor deze drie nachten in te laten gaan. Dat meldt de gemeente Den Haag.



Morgen en woensdag blijft het wisselvallig met winterse buien en een stevige noordwestenwind. Vanaf donderdag is het gure weer voorbij en stijgt de temperatuur naar acht tot elf graden, meldt Weeronline.