Kamer gaat weer stemmen over voorzitter, Arib heeft concurrentie van Bosma (PVV)

Binnenkort kiest (of herkiest) de Kamer weer de voorzitter. Op dit moment is dat Khadija Arib (PvdA). Maar ze krijgt concurrentie: de functie lijkt PVV’er Marin Bosma ook wel wat. Dit is de tweede keer dat hij zich in de strijd werpt. De Kamer stemt woensdag 7 april over wie de (nieuwe) voorzitter wordt.

Bosma maakte zijn beslissing bekend via een tweet: „De Kamer weer als TEGENMACHT. Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme. Nu meer dan ooit. Daarom ben ik kandidaat voor het voorzitterschap.” Bosma (56) is een van de ondervoorzitters van de Tweede Kamer en leidt vaker vergaderingen en debatten. Zijn naam op Twitter heeft hij ook meteen gewijzigd naar ‘Kandidaat-voorzitter Martin Bosma’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Kamer weer als TEGENMACHT. Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme.

Nu meer dan ooit. Daarom ben ik kandidaat voor het voorzitterschap. pic.twitter.com/H7ww91cxr1 — Kandidaat-voorzitter Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) April 5, 2021

Arib als voorzitter

Arib is sinds januari 2016 voorzitter van de Tweede Kamer. Ze is de opvolger van Anouchka van Miltenburg (VVD), die aftrad na kritiek op haar functioneren. In 2016 had Arib ook concurrentie: van Madeleine van Toorenburg (CDA), Ton Elias (VVD) en Martin Bosma.

In maart 2017 werd Arib herkozen. Toen had ze geen concurrentie, ook niet van Bosma. Arib heeft nu al aangegeven graag voorzitter te willen blijven. Naast Bosma hebben nog geen andere Kamerleden zich gemeld voor de functie. Dat betekent niet dat Bosma en Arib de enige twee kandidaten zijn: elk Kamerlid dat voorzitter wil worden, kan zich tot morgenochtend 10.00 uur aanmelden.

Na de recente Tweede Kamerverkiezingen werden 69 ‘nieuwe’ Kamerleden beëdigd. Maar dat betekent ook dat er afscheid genomen werd van 69 anderen. Arib had voor hen allemaal, als voorzitter, een woord van dank.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooie woorden van voorzitter @khadijaArib bij mijn afscheid in de Tweede Kamer. Veel dank! 🙏 pic.twitter.com/1pnMObamiL — Paul Smeulders (@PaulSmeulders) March 30, 2021

‘Boven de partijen’ staan

Wie de voorzitter wordt, is dus nog niet bekend. Maar hoe die persoon zich moet gedragen wel. De Kamer stelde eerder deze week namelijk een profielschets op. Zo moet de voorzitter iemand zijn die „gezaghebbend” kan optreden en op breed draagvlak in de Kamer kan rekenen. Ook moet iemand met die functie „boven de partijen” staan. Van partijdigheid mag dus geen sprake zijn.

SP-Kamerlid Renske Leijten, die samen met CDA’er Pieter Omtzigt de toeslagenaffaire boven water haalde, stelde voor nog een passage aan de profielschets toe te voegen. Zo vindt zij dat de nieuwe voorzitter het dualisme tussen de regering en de Kamer moet bevorderen, zodat het parlement zijn controlerende taak goed kan uitvoeren. Kamerleden moeten die taak goed kunnen uitvoeren en niet worden beknot door een regeerakkoord of andere afspraken in een toekomstige coalitie. In de Kamer kreeg het voorstel van Leijten veel steun.