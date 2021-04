Helikoptervlucht ‘rond’ Mars moet ons helpen planeet te verkennen

In 1969 stond de eerste persoon op de maan. Onbemande verkenners hebben op andere planeten zoals Mars gestaan, gereden en we hebben er zelfs stukken van gezien. Maar tot nu toe hebben apparaten alleen op de aarde rondgevlogen en de omgeving verkend. Als het aan NASA ligt, komt daar heel snel verandering in.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft namelijk een speciale helikopter gemaakt, voor op Mars. Ingenuity (Vindingrijkheid), zoals de vliegmachine heet, is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo. Eind juli werd hij gelanceerd, als bagage in het laadruim van het Marskarretje Perseverance. Samen maakten ze de oversteek van 480 miljoen kilometer naar Mars en half februari landden ze daar, in een krater met de naam Jezero.

Inmiddels heeft het marskarretje zijn eerste ritjes gemaakt. Afgelopen weekend zette hij de helikopter af op zijn nieuwe werkplek, een stuk grond dat zo glad is als een biljartlaken, zonder obstakels. Daarna reed de Perseverance weg, om de helikopter vrij baan te geven.

Success!

The Ingenuity helicopter has touched down & @NASAPersevere has cleared a safe distance to expose the solar panels.

We are in uncharted territory in the history of aviation, and I'm giddy 😀 Speechless! Let's just gaze at this beautiful portrait.

*re-coloured by hand pic.twitter.com/NIHNo7uFZN

— Erin Gibbons (@ErinSpaceCase) April 4, 2021