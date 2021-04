My precious! 30 jaar oude Sovjet-versie van Lord of the Rings is teruggevonden

Fans van Lord of the Rings kunnen hun hart ophalen. Een verloren gewaande versie van de klassieker is namelijk teruggevonden in Russische archieven. Naar verluidt waren fans decennia lang op zoek naar de beelden en was de serie ondertussen gelabeld als ‘lost media’ (verloren media). Tot de Russische televisiezender 5TV de beelden online zette.

De televisieserie is één keer uitgezonden in 1991 en verdween daarna compleet van de radar.

Van Lord of the Rings naar ‘Khraniteli’

Khraniteli was een televisieserie, gebaseerd op het eerste boek van The Lord of the Rings trilogie. Fans zullen het verhaal van The fellowship of the Ring herkennen, alleen zien de personages en het decor er heel anders uit dan wij het kennen uit latere versies van Lord of the Rings.

Het grootste, verbazingwekkendste verschil is het uiterlijk van Smeagol. In de nieuwste versie is Smeagol na zijn transformatie een kale, kromlopende Gollum, gecreëerd door computers. In de versie van 1991 hadden ze die techniek natuurlijk niet, en dus werd Smeagol gespeeld door een mens.

Verschillende scripts

Aan het verhaal hebben de makers niet gesleuteld. De grootste verschillen zitten in de special effects en de kostuums. Op één punt heeft de Sovjet zelfs een punt voorsprong op de latere, wel bekende versie van Peter Jackson, namelijk het personage Tom Bombadil.

In de versie van Peter Jackson, uit 2001, 2002 en 2003, speelde Bombadil geen rol. Schrijvers hebben hem uit het script geschreven, omdat het personage geen toevoeging heeft aan het plot van de film, vonden zij.

De serie is online gezet door de Russische televisiezender 5TV. Het is geüpload in twee delen (zie hieronder). Het eerste deel duurt 50 minuten, het tweede deel iets meer dan een uur. De video’s zijn in het Russisch en niet ondertiteld, maar daar wordt door fans aan gewerkt. Velen hopen dan er snel een Engels ondertitelde versie online komt.

Hilariteit in de reacties

De video’s zijn inmiddels ruim 1 miljoen keer bekeken en de reacties stromen binnen. Zo legt iemand uit waarom het op deze manier gefilmd is: „Voor alle buitenlanders, dit is een theaterstuk dat is verfilmd. Dat was een populair format in de Sovjet Unie.”

Een ander zegt: „Gandalfs entree bij de verjaardag is een scene die ik nooit zal vergeten. Ik had me nooit gerealiseerd dat hij de lengte had van een Hobbit, een mini-tovenaar”. En weer een ander: „Het is geweldig en hilarisch en ik ben zo blij dat dit bestaat.”

De video’s bekijk je hier: